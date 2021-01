BrzydUla 2 - odcinek 69 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

69. odcinek serialu Brzydula 2 nie przynosi żadnych przełomowych dla fabuły wydarzeń. Chociaż część widzów z pewnością miała nadzieję na konfrontację Artura i Marka, twórcy nie zdecydowali się jednak, by do niej doprowadzić. Jest to nieco rozczarowujące, zważywszy na to, jak zabawnie wyszła scena zagrzewania Dobrzańskiego do walki o dom i rodzinę przez Sebastiana. Dziwić za to może, że Artur, który przecież pośrednio jest przyczyną kryzysu w małżeństwie Dobrzańskich, bez żadnych obiekcji przyjeżdża zbadać Marka… Wydaje się to nieprawdopodobne, by bohater nie rozumiał, iż w obecnej sytuacji nie jest najmilej widziany w domu Dobrzańskich. Najwyraźniej jednak Artur jest lekarzem z prawdziwego powołania, a powołanie przesłania mu obraz sytuacji… Rewelacyjnie zaś wypadła scena oburzenia Marka na wieść o tym, że „doktorek” zostawił mu recepty. Nic dziwnego, iż Marek mylnie zinterpretował zachowanie lekarza jako bezczelność. Dla widzów było to zaś jednym z najzabawniejszych punktów odcinka.

Wciąż nie dochodzi do rozmowy Uli i Marka, ale przez niemalże 70 odcinków twórcy zdążyli nas już przyzwyczaić do tego, że dość długo każą nam czekać na ważne dla fabuły wydarzenia. Nie jesteśmy więc już zaskoczeni, że pierwsza szansa na uratowanie małżeństwa przepadła. Dziwi jednak trochę, iż po słowach Marka Ula nie zorientowała się, że widział ją z Arturem. Dobrzańska wydawała się przecież być bardziej spostrzegawczą postacią.

BrzydUla 2 - odcinek 69

69. odcinek serialu BrzydUla 2, skupiający się w głównej mierze na Dobrzańskich, został urozmaicony dwoma innymi, ciekawymi wątkami. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce dowiemy się, jaki był cel wprowadzenia do serialu postaci Jaśka. Wygląda na to, że chłopak ma problemy z narkotykami. Możemy jednak być przekonani, że twórcy postanowili zmylić bohaterów, a jego zachowanie jest wynikiem czegoś innego – fakt, że chłopak nie może wstać z łóżka, tłumaczyłaby np. depresja. Ciekawie w tym epizodzie wypada również zmyłka, podkręcona przez dramatyczną muzykę, jakoby Violetta została otruta przez pana Hu. Oby ta scena nie okazała się prefiguracją jej losów. Bo co do tego, że Hu ma powiązania z gangsterskim światkiem, po słowach Violi, które padły w tym odcinku, nie mamy już wątpliwości. Po dzisiejszym odcinku pewni jesteśmy też tego, że uczucia Sebastiana do Violi nie przeminęły. Powrót tych dwojga do siebie jest więc jedynie kwestią czasu.

BrzydUla 2 w 69. epizodzie nie odsłania żadnych niewiadomych. Był to jednak kolejny odcinek, za sprawą którego z przyjemnością spędziliśmy czas z bohaterami. Na przełom musimy jednak najwyraźniej jeszcze trochę zaczekać.