BrzydUla 2 - odcinek 70 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 zaserwowała widzom interesujący odcinek. Szczególnie udany jest rozwój wątku pana Hu. Intryguje, czym w zasadzie jest tajemnicza kartka, w której posiadanie weszła Viola. Kody lub współrzędne mają jednak dla szefa Hu Corp. ogromne znaczenie, a wokół próby ich odzyskania będą zapewne zorganizowane kolejne odcinki. Już w tym momencie widać jednak, że odkrycie, jakiego dokonali Marek, Sebastian i Viola, będzie mieć znaczący wpływ na fabułę. Pojawia się szansa na bardzo ciekawą intrygę. Ku uciesze fanów serialu i madame Hu, perypetie Violi wypadają w 70. odcinku produkcji TVN całkiem dobrze, a świetnie dobrana muzyka nadaje scenom w hotelu odpowiedni wyraz.

Pewne zaskoczenie przynosi wątek Jaśka. Prawda, która wyszła na jaw, nie jest tak atrakcyjna, jak snute do tej pory domysły. Pytanie, czy cała sytuacja miała jedynie wnieść do serialu pewną wartość dydaktyczną – by przy wychowaniu własnych dzieci nie powtarzać błędów swoich rodziców? Czy też przedsiębiorcze działania Jaśka będą mieć większe znaczenie dla całej akcji w serialu? Może F&D wejdzie z bratem Uli we współpracę w koszulkowy biznes ? Na ten moment trudno przewidzieć, czy biznes Jaśka będzie mieć długofalowe efekty dla fabuły.

BrzydUla 2 - odcinek 70

Jeśli chodzi o małżeństwo Dobrzańskich, twórcy doprowadzili bohaterów do takiej sytuacji, że nie widać już światełka w tunelu. Marek nie widzi najmniejszej szansy na porozumienie (warto docenić scenę przeniesienia emocji z Uli na Violę), a Dobrzańska sama siebie postrzega jako oszustkę. Osiągnięty został, jak się może wydawać, etap krytyczny. Skoro jednak nie może być gorzej, to musi być tylko lepiej. Chociaż nic nie zapowiada, by polepszenie sytuacji nastąpiło szybko.

70. odcinek serialu BrzydUla 2 zapewnił widzom sporo emocji – zarówno jeśli chodzi o kryzys u Dobrzańskich, jak i o wątek męża Violi. Na rozwój sytuacji z Hu czekamy z niecierpliwością.