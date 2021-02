BrzydUla 2 - odcinek 81 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

BrzydUla 2 w 81. odcinku zaskoczyła widzów za sprawą dwóch kwestii. Pierwsza nich tyczy się Nadii, która zdecydowała się odejść z pracy. To niespodziewane, lecz logiczne zachowanie po tym, jak postąpił Aleks, pokazując Nadii swoją prawdziwą twarz. Mimo wszystko chyba nikt z widzów nie spodziewał się, że przyjdzie nam się pożegnać z tą postacią w F&D. Nie byłabym jednak jeszcze taka pewna, czy rzeczywiście do tego dojdzie. Problem stanowi bowiem to, że Nadia nie jest w stanie pracować z Aleksem – alternatywnym rozwiązaniem byłoby więc nie odejście Nadii, lecz pozbycie się Aleksa. Może więc twórcy znajdą jakiś magiczny sposób na to, by Febo wrócił do Włoch? Swoją drogą, gdy pojawiło się zagrożenie, iż Nadia odejdzie z firmy, mieliśmy okazję zdać sobie sprawę, jak bardzo lubimy tę postać. Co więcej, specjalistka od zarządzania kryzysowego od pewnego czasu zaczęła nam być pokazywana z nieco innych stron – niekoniecznie profesjonalnych, a – jak w przypadku dzisiejszego odcinka – tej bardzo emocjonalnej. Ciekawi więc, jakie dalsze plany mają twórcy na rozwój postaci, z którą, jak mieliśmy okazję zdać sobie sprawę, zdążyliśmy się zżyć.

Druga zaskakująca kwestia, którą przyniósł wtorkowy odcinek serialu BrzydUla 2, dotyczy Angeliki. Ku niepocieszeniu części widzów nic nie wskazuje na to, by siostra Violi zniknęła z serialu w ciągu najbliższych odcinków. Twórcy znaleźli jednak ciekawy pomysł na tę postać – bohaterka uroiła sobie, iż Sebastian jest nią zainteresowany. To przekonanie, z którym podzieliła się z Violą, może bardzo namieszać w relacji Seby i madame Hu. A jak wiemy, komplikacje dotyczące tej dwójki wypadają zazwyczaj dobrze i mają spory potencjał komediowy.

BrzydUla 2 - odcinek 81

Twórcy nie zapomnieli poruszyć również interesującej kwestii małżeństwa Dobrzańskich. Wszyscy miłośnicy serii są zapewne przekonani (podobnie jak niedopuszczająca do wiadomości o rozwodzie rodzina), że Ula i Marek nie rozejdą się definitywnie. Ten odcinek przyniósł cień szansy na porozumienie małżonków – Marek obiecał bowiem Sebastianowi, że jeszcze przemyśli kwestię rozwodu. Trudno jednak przewidzieć, jak długo przyjdzie nam czekać na zażegnanie kryzysu u Dobrzańskich.

BrzydUla 2 zaskoczyła widzów kilkoma rozwiązaniami, a udany 81. odcinek stanowi bazę przygotowawczą pod kolejne, dobrze zapowiadające się epizody.