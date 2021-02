Netflix - seriale i filmy dla najmłodszych dzieci [lista aktualizowana]

fot. materiały prasowe

Netflix zapewnia swoim dorosłym i nastoletnim subskrybentom świetną rozrywkę spędzoną na seansach ulubionych filmów i seriali. Platforma streamingowa ma jednak w swojej ofercie również produkcje adresowane do najmłodszych widzów. I choć oczywiście nie polecamy, by dzieci spędzały długie godziny przed ekranem telewizora czy komputera, to wybrane przez nas produkcje z pewnością od czasu do czasu mogą urozmaicić milusińskim popołudnie lub spędzony w domu czas.

W naszym aktualizowanym artykule znajdziecie tytuły ciekawych filmów i seriali, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym widzom - a pewnie także i ich rodzicom. Netflix może się bowiem pochwalić naprawdę szeroką i interesującą ofertą tego typu produkcji. Na platformie dostępne są bowiem zarówno nowe animacje, jak i kultowe produkcje znane również starszym użytkownikom.

Przedstawiamy zatem zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze filmy i seriale dla dzieci dostępne na Netfliksie.

Netflix - seriale i filmy dla najmłodszych dzieci

Pierwsza pozycja, jaką chcemy Wam przedstawić, pochodzi z Rosji. Masza i Niedźwiedź to rosyjski serial animowany, który podbił serca widzów z całego świata. Opowiada on o przyjaźni dziewczynki imieniem Masza i byłego cyrkowego Niedźwiedzia. Mieszkająca nieopodal lasu pełna energii Masza przeżywa przeróżne przygody, zaś poczciwy Niedźwiedź pomaga jej w zrozumieniu otaczającej, skomplikowanej rzeczywistości. Animacja, będąca mądrą i lekką opowieścią, jest świetną propozycją dla najmłodszych widzów, która bez wątpienia urzeknie również ich rodziców. Na Netfliksie obejrzeć możemy trzy sezony pogodnej produkcji.

Tej kreskówki zapewne nie trzeba przedstawiać ani rodzicom, ani ich pociechom. Psi Patrol to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali dla dzieci. Milusińscy uwielbiają psich bohaterów, którzy w każdym odcinku stają przed nowym zadaniem ratowania miasta i jego mieszkańców z opresji. Produkcja miała swoją premierę w 2013 roku na Nickelodeon i jest emitowana aż do dziś. Na platformie streamingowej Netflix dostępne są trzy sezony serii liczące po 26 epizodów. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników czworonożnych przyjaciół i emocjonujących przygód.

Na platformie Netflix znalazła się również oryginalna, kultowa bajka, którą dorośli pamiętają jeszcze ze swojego dzieciństwa. Mowa o Smerfach. Seria opowiada o przygodach małych, niebieskich stworzonek, które muszą stawić czoła groźnemu czarownikowi imieniem Gargamel oraz jego niesfornemu kotu Klakierowi. Najmłodsi widzowie mają niepowtarzalną okazję poznać Ważniaka, Smerfetkę, Papa Smerfa czy Osiłka. Warto dodać, że na Netflixie znajdują się również filmowe, nowsze wersje smerfnych perypetii: Smerfy i Smerfy 2.

Kolejną skierowaną dla dzieci propozycją naszej redakcji są Grizzy i Lemingi. To animowany serial opowiadający o kanadyjskim niedźwiedziu Grizzy. Akcja rozpoczyna się, kiedy ze znajdującego się w środku puszczy domu wyjeżdża właściciel. Wtedy leśniczówkę zajmuje rzeczony miś. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy okazuje się, że domek zamieszkują również psotne lemingi. Zwierzątka starają się wypędzić Grizzy'ego z posiadłości. Na Netfliksie znajdziecie dwa sezony zwariowanych przygód zwierzaków.

Przytul mnie to bardzo dobrze oceniany serial, którego cztery sezony mogą obejrzeć subskrybenci Netflixa. Pełna ciepła, urocza produkcja animowana opowiada o relacji dwój misiów. Charyzmatyczny choć nieco niezdarny Tata Miś uczy swego synka życia w lesie - bawiąc się, śmiejąc, poznając leśne zwierzęta i ciesząc z małych przyjemności, których dostarcza każdy nowy dzień. Warto dodać, że Przytul mnie jest polską produkcją, która najmłodszych widzów uczy odpowiedzialności oraz otwartości.

