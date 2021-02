Brzydula 2 - odcinek 83 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

W 83. odcinku serialu BrzydUla 2 twórcy stosunkowo dużo uwagi poświęcili kwestiom rodzinnym Dobrzańskich i zmartwieniom Ali o ich związek, przez co momentami epizod był niezbyt dynamiczny. Pierwsze kroki postawione przez syna Uli i Marka są za to kolejnym zwiastunem tego, że to właśnie dzieci odegrają ważną rolę w kwestii ratowania małżeństwa bohaterów. Jednakże pomysł Kuby, by to wujek Artur pojechał z nimi na wakacje, był jednym z najzabawniejszych momentów tego odcinka.

Ten epizod serialu BrzydUla 2 przyniósł ciąg dalszy wątku domniemanej ciąży Bożeny. Przez chwile było naprawdę ciekawie, kiedy pojawił się w głowie bohaterki pomysł, by udawać ciążę i wykorzystać to dla własnych korzyści czy awansu i trochę szkoda, że tak szybko porzucono ten pomysł. Ta sytuacja pozwoliła nam jednak zdefiniować bohaterkę – chociaż bywa bezczelna, to jednak ma w sobie pewną przyzwoitość. Pytanie, czy gdyby nie nerwowe załamanie Adama, cała sytuacja nie potoczyłaby się inaczej.

BrzydUla 2 - odcinek 83

Scenarzyści powoli wrócili też do rozwijania wątku Hu. Działania Dobrzańskich z poprzedniego odcinka przyniosły skutek – choć może niekoniecznie taki, jakiego się spodziewali, a Ula słusznie dopatruje się w reakcji Azjaty gry na zwłokę. Dzięki szantażowi sama akcja ruszyła jednak do przodu, zaś zapowiedziane spotkanie Violetty i Gośki dobrze rokuje – może urozmaicić kolejne odcinki.

Chociaż 83. odcinek serialu BrzydUla 2 nie obfitował w specjalnie ekscytujące wydarzenia czy emocjonujące sceny, to wciąż oglądało się go z przyjemnością.