BrzydUla 2 – odcinek 84 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. screen z player.pl

BrzydUla 2 w 84. odcinku dużo uwagi poświęca Violi i jej komitywie z Dobrzańskimi przeciwko Hu. Wspomniany wątek jest aktualnie jednym z najciekawszych w serialu, więc za sprawą jego kontynuacji ten epizod był dla widzów interesujący. Telefoniczna rozmowa Violetty z Gośką wypada całkiem zabawnie, a dotyczące Violi, Marka i Uli sceny rozgrywające się w F&D były najmocniejszymi elementami tego odcinka. Twórcy nie zapomnieli, by wyposażyć tę sekwencję w pożądane emocje, a tracącego cierpliwość Marka oglądało się całkiem dobrze. Najbardziej jednak zastanawia nas, co wyjdzie ze spotkania Violi z Gośką. W rzeczywistości będzie to bowiem próba wzajemnego wybadania, przejrzenia zamiarów Dobrzańskich i Hu Corp. Znając bohaterki, konfrontacja może okazać się klapą dla obu stron. Katastrofa może być jednak ciekawa do oglądania.

Do serialu na chwilę powrócił złodziej Barek. Nie jest to jednak specjalnie atrakcyjny wątek i wątpię, by nas w przyszłości jakoś zaskoczył. Można odnieść wrażenie, że stanowi jedynie wypełniacz odcinka. W 84. epizodzie serialu BrzydUla 2 mieliśmy też kolejną szansę spotkać się z Angeliką. Choć ta narzucająca się postać męczy nas niemniej niż Sebastiana, to ostatecznie jej obecność wniosła coś nowego do relacji Violi i Seby. Po tym, jak szef HR-u odkrył, że madame Hu jest o niego zazdrosna, jasne stało się, że po latach i on nie jest jej obojętny. Na horyzoncie powoli więc zaczyna się zarysowywać widmo ich powrotu do siebie. I chociaż sporo czasu upłynie, zanim do tego dojdzie, to w międzyczasie zapewne czeka nas sporo rozrywki związanej z tą kwestią.

BrzydUla 2 zaserwowała widzom przyzwoity odcinek. Nikt z miłośników serii nie pogniewałby się chyba jednak, gdyby w serialu zaczęło się więcej dziać.