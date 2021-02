BrzydUla 2 - odcinek 85 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

BrzydUla 2 w 85. odcinku kilkakrotnie pozytywnie zaskoczyła widzów. Po pierwsze, niespodziewany efekt przyniosło spotkanie Violetty z Gośką. Niewielu widzów liczyło chyba, że roztrzepana Violka przy spotkaniu z udającą ją Poznachowską zachowa zimną krew. Dzięki temu sprawa przyjęła korzystny obrót dla Dobrzańskich, a pani Hu po raz kolejny udowodniła, że kiedy trzeba, potrafi wykazać się sprytem. Nie dała po sobie poznać, dlaczego zgodziła się na spotkanie, dzięki czemu Dobrzańscy wydają się chwilowo mieć przewagę nad Hu. Ten wątek jest interesujący i z niecierpliwością czekamy na dalsze rozwinięcie kwestii przetargu.

Drugim zaskoczeniem i zabiegiem uatrakcyjniającym wątek Febo jest pojawienie się w serialu Francesca. Widać, że wbrew naiwnym mniemaniom Pauliny, nie przyjechał do Polski w celach towarzyskich. Jego wizyta ma jasny cel – chce nakłonić Alexa, by go spłacił. Włoch nie zamierza jednak się rozdrabniać i grozi Paulinie. Tym samym Alex, który już przed pojawieniem się Francesca był zmotywowany do wyciśnięcia z F&D pieniędzy na wzgórze, teraz został praktycznie przyparty do muru. Ciekawe jest to, że chyba po raz pierwszy w serialu widzimy psychopatycznego Alexa przerażonego. Na tym etapie możemy mniemać, że kolejny raz w serialu BrzydUla 2 pojawia się wątek mafii – tym razem nie chińskiej, a włoskiej. Trzeba przyznać, że sprawy u Febo naprawdę się pokomplikowały, a przez to cały wątek stał się szalenie interesujący. Co zrobi Febo, by rozwiązać problem? Wygląda na to, że czekają nas emocjonujące odcinki.

BrzydUla 2 - odcinek 85

BrzydUla 2 zaserwowała widzom udany odcinek. Oprócz dwóch zaskoczeń pojawiło się kilka innych smaczków i ciekawych kwestii, jak np. zabawna scena, w której Sebastian udaje Angelikę. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że cierpiący Marek wciąż nie może wybaczyć Uli, a tym samym dużo czasu upłynie, zanim Dobrzyńscy do siebie wrócą. To jednak wątki kryminalne królowały w tym odcinku i zapewniły fanom serii BrzydUla 2 najwięcej frajdy. Oby tak dalej.