BrzydUla 2 - odcinek 86 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Mateusz Jagielski/East News

BrzydUla 2 zaserwowała widzom dobry i dynamiczny odcinek, wypełniony zarówno akcją, udanymi, zabawnymi scenami, jak i kilkoma niewiadomymi, dla których warto będzie śledzić kolejne odcinki. Niezmiennie najbardziej intryguje wątek Francesco. Twórcom udaje się wykorzystywać potencjał związany z pojawieniem się w serialu tej postaci. Za sprawą 86. odcinka nie tylko widzimy, że Aleks jest w poważnych tarapatach, ale i pojawiła się sugestia, w jaki sposób Febo będzie próbował się z nich wyplątać. W przeciwieństwie do Pauliny nie mamy złudzeń – już za późno, by Aleks mógł wycofać się z kupna wzgórza. Motyw muzyczny z Ojca chrzestnego nie tylko buduje klimat, ale jasno pokazuje, że mamy do czynienia z włoską mafią. Możemy podejrzewać, że Febo chce zamienić firmę na wzgórze i dlatego oprowadza „przyjaciela” po F&D. Widzimy więc, że wątek Francesco, który w tle przewijał się już od dłuższego czasu, teraz ma szansę w pełni się rozwinąć i uatrakcyjnić serial.

Kolejną ważną dla całej fabuły kwestią był oczywiście ustawiony przetarg. Ten wątek zapewnił nam sporo rozrywki i mogliśmy cieszyć się napięciem. Dobrze, że twórcy nie przeciągali kulminacji na kolejny odcinek. Pomimo szczęścia Violi możemy się jednak spodziewać, że ten nielegalny interes może ją wpędzić w kolejne tarapaty.

BrzydUla 2 - odcinek 86

Trzeba dodać, że zabawnie wypadły zaś same „taśmy Violki” i to, iż w najmniej odpowiednich momentach padały najbardziej drażliwe kwestie. Przy okazji twórcy po raz kolejny poruszają wątek miłości między Violą i Sebastianem, sugerując widzom, że mają na co czekać. Pozytywnym urozmaiceniem odcinka był także udział przyjaciół Uli w śledzeniu Hu. To bohaterowie, których darzymy sympatią – w szczególności pana Władka – więc ich zaangażowanie możemy ocenić na plus.

W 86. odcinku serialu BrzydUla 2 działo się naprawdę sporo i w sposób interesujący powrócono również do wątku Adama Turka. Wygląda na to, że dyrektor finansowy ze względu na swój stan psychiczny postanowił poczynić przełomowe decyzje i wprowadzić do swego życia poważne zmiany. To wszystko sprawia, że z niecierpliwością sięgniemy po kolejne odcinki.

86. odcinek serialu BrzydUla 2 wydaje się być wyjściem ponad stały poziom serii. Czyżby był zapowiedzią kolejnej dobrej passy serialu?