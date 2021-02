BrzydUla 2 - odcinek 87 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 po ostatnim, napakowanym akcją odcinku, zaserwowała widzom nieco spokojniejszy epizod. Dane nam było zobaczyć od dawna zapowiadaną zamianę ról. Marek przejął opiekę nad dziećmi, a Ula usiadła za biurkiem prezesa. Wygląda na to, że „wygrany” przez Violettę ustawiony przetarg, który wciąż skrywa sporo niewiadomych, Dobrzańska chce wykorzystać do wyprowadzenia z kryzysu F&D. Nielegalny interes Hu może więc finalnie okazać się lekarstwem dla F&D, lecz twórcy wciąż trzymają nas w niepewności. Ciekawi nas, kto śledzi Ulę i Violę – czy to mafia? A może stróże prawa, którzy jakimś cudem dowiedzieli się o nielegalnych układach? Wątek związany z przetargiem niezmiennie ciekawi i sprawia, że z niecierpliwością czekamy na to, czy cała sprawa przyjmie korzystny dla firmy Dobrzańskich obrót.

BrzydUla 2 - odcinek 87

87. odcinek serialu BrzydUla 2 w przeważającym stopniu skupia się na Adamie, na jego emocjach i pragnieniach. Oczywiście psychologię tego bohatera znamy już doskonale, tym jednak razem wygląda na to, że jego zaburzenia mogą przynieść dla fabuły coś więcej, niż tylko serię komicznych scen. Już w poprzednim epizodzie wyraźnie sugerowano nam, że dyrektor finansowy F&D planuje wprowadzić zmiany w swoim życiu. Teraz zaś mieliśmy szansę obserwować początkowy etap realizacji założeń. Sceny wizyt Turka u terapeutki zazwyczaj wypadają dobrze, i ta dzisiejsza również nie była wyjątkiem. Coraz wyraźniej pojawia się więc pytanie, czy Adam wreszcie zamknie związany z F&D rozdział swojego życia? Rozdział, który wiąże się dla niego z ponoszeniem ciągłych kosztów psychicznych? Wygląda na to, że plany Turka może pokrzyżować jedynie Bożena. Trudno jednak powiedzieć, czy związek z siostrzenicą Maćka rzeczywiście jest dla niego taki korzystny.

Chociaż 87. epizod produkcji TVN poświecił więcej miejsca relacjom Marka i dzieci oraz Adamowi Turkowi, przez co tempo nieco zwolniło, to wciąż zapewnił widzom dobrą rozrywkę, wprowadzając nowe, ciekawe tropy.