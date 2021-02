BrzydUla 2 - odcinek 88 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 w 88. odcinku nie zachwyciła. Zaproponowano nam sporo scen dialogowych, które jedynie potwierdzają to, co już wiemy, i niespecjalnie popychają akcję do przodu. Tak jest w przypadku spotkania Turka z Bożeną, które nie przynosi nic interesującego, czy rozmów Marka z Sebastianem. Istotniejsze dla fabuły rozstrzygnięcia dostajemy tylko w kwestii domu mody i ustawionego przetargu. Wyjaśniło, że nie mafia nasłana przez Hu, ani też nie policja, śledziła Ulę, a niespłacony Biodro. Chociaż można się było tego spodziewać, to jednak twórcy poprowadzili całą sprawę w sposób, który mógł nieco zmylić widzów i finalnie przynieść zaskoczenie. Dodatkowo możemy zauważyć, że zarówno w przypadku wątku przetargu, jak i problemów Febo z Francesco, twórcy stosują podobne rozwiązania. W obu przypadkach groźby budują jednak pewien niepokój o losy bohaterów, co oczywiście można ocenić na plus.

BrzydUla 2 - odcinek 88

Chociaż emitowany w piątek epizod produkcji TVN nie zapewnia zbyt wielu emocji, to ku uciesze widzów przynosi cień szansy na zażegnanie dwóch najistotniejszych w fabule kryzysów Dobrzańskich – zawodowego i osobistego. Uli udało się obrócić kwestię przetargu na korzyść F&D, co jest ciekawą możliwością, a Dobrzańscy i Viola po swojej stronie zyskali również Poznachowską. Wyraźnie widać, że Marek łaskawszym okiem patrzy na żonę, która mu imponuje, i ponownie zaczyna dostrzegać jej zalety. Pierwszy uśmiech przynosi długo oczekiwaną przez bohaterką i widzów nadzieję.

Mieszane uczucia pozostawia kontynuacja wątku Franscesco u Febo. Wraz z pozbyciem się Włocha problemy rodzeństwa nie znikają, a ujęcie „strzykawki” było zbyt krótkie, by jednoznacznie stwierdzić, co widziała Paulina. Mam nadzieję, że kwestia ta zostanie satysfakcjonująco wyjaśniona i nie była tylko pretekstem, by wygodnie pozbyć się bohatera, którego w danym momencie nie potrzebujemy.

88. odcinek serialu BrzydUla 2 oglądało się bez specjalnego zaangażowania, zapewne przez redukcję scen opartych na konflikcie. Chociaż twórcom nie udało się porwać widzów, to nadzieja na poprawę sytuacji Dobrzańskich skłoni do dalszego śledzenia ich losów.