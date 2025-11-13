placeholder
Reklama
placeholder

Cmentarz grozy - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 23 października 2025

Czy trzecia część cyklu o cmentarzach osobliwości autorstwa Pauliny Hendel dorównuje kreatywnością pierwszym dwóm? Z całą pewnością. Zdecydowanie warto powrócić do uniwersum i zajrzeć na królewski cmentarz grozy.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
23 października 2025
Data premiery w Polsce: 23 października 2025
Reklama
placeholder
Monika Kubiak
Monika Kubiak
Tagi:  groza 
fantasy recenzja paulina hendel we need YA
Cmentarz grozy We need YA
Reklama

Cmentarz grozy to trzecia część cyklu o cmentarzach osobliwości pióra Pauliny Hendel, przenoszący czytelnika do świata, w którym, by wkupić się w łaski dwóch chciwych braterskich bogów, należy sowicie opłacić swój zachowek. Inaczej można skończyć jako dusza pokutująca pod groteskowym, zwykle okrutnie przemyślanym kształtem.

Niegdyś Maximus Opoka, drobny złodziejaszek z Żarpola, otrzymał niespodziewany spadek – dom wraz z cmentarzem osobliwości, odziedziczony po dalekim krewnym, który czerpał zyski z tego procederu. Ba, niektórym ludziom pomógł zejść z tego padołu łez, by powiększyć swoją kolekcję dusz. Max nauczył się porozumiewać ze swoimi duszami, a nawet postarał się, by większość z nich mogła odejść w zaświaty. W drugim tomie cyklu spotkał inną dziedziczkę cmentarza osobliwości, przedziwną i lekko szaloną, kategoryczną przy podejmowaniu decyzji śnieżnowłosą Liwię z Zimowej Puszczy. Połączyli siły, by w trzeciej części móc zmierzyć się z trzecim cmentarzem osobliwości – królewskim cmentarzem grozy oraz trudnym wyzwaniem odnalezienia zaginionej przyjaciółki Livii, Lilianny, która prawdopodobnie na nim zginęła.

Cmentarz grozy okazuje się miejscem jeszcze bardziej niezwykłym niż pozostałe nekropolie. Mieści się w murach zamku na maleńkiej, smaganej wichrem wysepce na morzu. Niesłychanie trudno się do niego dostać i niesłychanie trudno porozumieć się z jego zarządcą, hrabią Vamontem, a także jego, dosyć posępnymi, podwładnymi. Chciałoby się rzec, że z nowo napotkanymi duszami porozumienie będzie łatwiejsze, ale niestety, i w tym przypadku łatwo nie będzie. Trzeba przyznać, że kreacje dusz pokutujących stworzone przez Paulinę Hendel są jak zwykle niesamowite. W Cmentarzu grozy spotkamy choćby doktora (przypominającego postacie lekarzy z czasów czarnej śmierci), który nadal eksperymentuje w swojej pracowni, kobietę z grzybowym kapeluszem na głowie, opiekującą się swoimi grzybami niczym pani na włościach, wyzywającego wszystkich do walki rycerza w za małym napierśniku, kusicielkę pragnącą igrać ze wszystkimi mężczyznami w okolicy czy matkę wilczycę (momentami dosłownie), broniącą swego synka przed wszelkimi zagrożeniami.

Cmentarz grozyŹródło: We Need YA

Co ciekawe, to nie pokutujące dusze stanowią największe zagrożenie dla naszych bohaterów (chociaż kilka razy dzięki nim ocierają się o śmierć), lecz zło przybywające spoza wyspy – ludzkie i cielesne, gnane chorą ambicją i tęsknotą za władzą. O tak, nie da się ukryć, że z głównego antagonisty po śmierci narodziłaby się prawdziwie potworna dusza pokutująca.

Kreatywność Pauliny Hendeli raz jeszcze robi ogromne wrażenie, podobnie jak jej umiejętność tworzenia interesującego świata z wieloma szczegółami i smaczkami, zarysowanego w pełni, a nie nachalnie, bez nadmiernej ekspozycji. W trzeciej części interakcje między postaciami nabierają rumieńców – zwłaszcza więź miedzy Maxem a Livią. Trudno oderwać się od opowieści, co rodzi nieśmiałą nadzieję, że to jeszcze nie koniec cyklu. Wszak gdzieś tam istnieją jeszcze inne cmentarze osobliwości, które będą potrzebowały pomocy dwójki głównych bohaterów. Prawda?

Cmentarz grozy
Tagi:  groza 
fantasy recenzja paulina hendel we need YA
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 One Piece - Smoker w 2. sezonie
-

Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!

2 Wampir w Brooklynie 
-

Eddie Murphy przez dekady odmawiał udziału w SNL. Wszystko przez ten żart

3 Pomoc domowa
-

Nowy zwiastun thrillera Pomoc domowa. Sydney Sweeney w uwodzicielskiej grze sekretów i władzy

4 Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków
-

Jon Watts o "przekazaniu pałeczki" reżyserowi nowego Spider-Mana. Czy wróci do kina superbohaterskiego?

5 Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
-

Anthony Hopkins wspomina swoje życie i karierę. Premiera książki

6 Avengers: Doomsday
-

Wiemy, kiedy początek zdjęć do Avengers: Secret Wars! Dokrętki do Doomsday już niedługo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV