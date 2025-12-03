Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 24 października 2025

„Dla dorosłych, z zastrzeżeniem” to jedna z kategorii stosowanych przez hiszpańską cenzurę w czasach powojennych do kwalifikowania filmów dla określonej publiczności. To także tytuł komiksu poruszającego najważniejsze problemy społeczne, z jakimi mierzył się wówczas Półwysep Iberyjski.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
24 października 2025
Data premiery w Polsce: 24 października 2025
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  recenzja 
lost in time komiks
Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem Lost in time
Reklama

Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem rozpoczyna się jak klasyczna opowieść noir: dwaj zupełnie niedobrani dziennikarze prowadzą własne śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który od lat grasuje w Hiszpanii. Szybko jednak ten wątek schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca zupełnie innej, równie mrocznej i niepokojącej historii. Komiks przenosi nas do realiów społecznych Hiszpanii po II wojnie światowej, w okres wielkich przemian politycznych i kulturowych. W miejscu, gdzie ścierały się idee komunizmu, faszyzmu, kapitalizmu, technokracji i wszechobecnej biurokracji, wielu ludzi znalazło przestrzeń do wzbogacenia się kosztem innych. Powstawały nowe elity i grupy społeczne — częściowo zakorzenione w starym porządku, częściowo zręcznie odnajdujące się w chaosie narodzin nowego systemu. Nie wszyscy jednak wchodzili na szczyt czystymi rękoma: zdobycie wpływów i majątku często wymagało balansowania na granicy prawa, które po wojnie w Hiszpanii było wszystkim, tylko nie stabilnym monolitem. Dziennikarze Emilio Sanz i młody Léon Lenoir trafiają na trop jednej z takich spraw. Prowadzi ich on prosto do samego generała Franco.

nullfot. Lost in time

Rozwiązywanie zagadki morderstw popełnianych w kinach stanowi główny wątek opowieści. Równie istotne jest jednak tło społeczne, które ukazuje burzliwe przemiany zachodzące w Hiszpanii, kryzys mieszkaniowy oraz pozostałości po faszystowskiej propagandzie próbującej dławić wolność słowa i swobodę twórczą. Na tym tle wyrasta kolejny, ważny temat komiksu — narodziny europejskiej kinematografii, która w tamtym okresie mierzyła się z wieloma trudnościami. Z jednej strony musiała konkurować z amerykańskimi wytwórniami, coraz śmielej wkraczającymi na europejski rynek dzięki ogromnym możliwościom produkcyjnym. Z drugiej, funkcjonowała pod presją cenzury reżimowych państw, skutecznie podcinającej skrzydła artystom i wypaczającej ich twórczość. Wszystkie te wątki przedstawiono w komiksie wyczerpująco i z dużą dbałością o szczegóły. Nie ma tu miejsca na półśrodki ani powierzchowność.

Dla dorosłych, z zastrzeżeniem to komiks złożony i wymagający, oparty na skomplikowanej narracji, którą trzeba śledzić uważnie, by nie pogubić się w gąszczu wydarzeń. Fabuła często odwołuje się do realiów powojennej Hiszpanii i zachodzących w niej przemian, dlatego przed rozpoczęciem lektury Contrapaso warto choć pobieżnie zapoznać się z historią tego okresu. To nie jest komiks dla każdego — mimo dobrego tempa opowieści nie znajdziemy tu spektakularnych scen akcji ani nagłych zwrotów mających zapewnić rozrywkę w bardziej konwencjonalnym, lekkim wydaniu. Autorce, Teresie Valero, wyraźnie zależało na pokazaniu fragmentu historii jej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem roli twórców w zmieniającej się politycznie rzeczywistości. Czuć, że była to jej osobista misja i że nie szła na kompromisy, rezygnując z łatwiejszych rozwiązań czy lżejszych treści. Z drugiej strony udało jej się stworzyć trójkę głównych bohaterów, których trudno nie polubić. Ich życie prywatne stanowi przyjemną odskocznię od cięższej warstwy społecznej i pokazuje, że Valero ma równie dużo talentu do kreowania wiarygodnej, angażującej fikcji, co do komentowania historii.

Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem

arrow-left
Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem
Lost in time
arrow-right

Wiele dobrego można powiedzieć także o formie komiksu, która zdecydowanie odbiega od standardów. Valero, będąca zarówno scenarzystką, jak i ilustratorką Contrapaso, rezygnuje z klasycznego układu kadrów, rozrzucając je pozornie chaotycznie, w rzeczywistości jednak bardzo świadomie i kreatywnie. Z dużą wprawą zmienia kolorystykę oraz tonację rysunków, w zależności od tego, czy obserwujemy wydarzenia bieżące, retrospekcje, czy choćby telewizyjne transmisje. Sama kreska jest lekko cartoonowa, momentami przywodząca na myśl estetykę disneyowskich animacji dla dzieci, co ciekawie kontrastuje z poważną tematyką opowieści. Autorka nie dąży do realizmu, ale jej talent graficzny sprawia, że oprawa wizualna jest niezwykle przystępna, przyjemna w odbiorze i zachęca do dalszej lektury.

Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem to komiks niezwykle atrakcyjny pod względem formy — sposób, w jaki autorka prezentuje kolejne wydarzenia, jest naprawdę unikatowy i wyróżnia się na tle współczesnych europejskich powieści graficznych. Jeśli chodzi o treść, lektura bywa jednak wyzwaniem. Valero zamiast sięgać po sensacyjne rozwiązania, które łatwo przykuwają uwagę czytelnika, konsekwentnie prowadzi swoją opowieść, skupiając się na stopniowym odsłanianiu spisku. To narracja powolna, gęsta i nie dla każdego równie wciągająca. Dla odbiorców zainteresowanych historią Europy, zwłaszcza społecznymi przemianami po II wojnie światowej, komiks może okazać się jednak wartościowym i inspirującym uzupełnieniem wiedzy.

Contrapaso. Dla dorosłych, z zastrzeżeniem
Tagi:  recenzja 
lost in time komiks
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Znajomi i sąsiedzi - sezon 2
-

Nadchodzi 2. sezon serialu Znajomi i sąsiedzi! Sprawdźcie datę premiery i pierwsze zdjęcia

2 Magic Faraway Tree
-

Zwiastun filmowego fantasy o magicznym drzewie. W obsadzie Andrew Garfield

3 Emily w Paryżu - sezon 5
-

Przedświąteczny prezent dla fanów Emily w Paryżu! Nowy zwiastun i zdjęcia z 5. sezonu

4 Wielki Marty
-

Kolejny zwiastun WIelkiego Marty'ego. Timothee Chalamet jako mocarny ping pongista

5 Thieves Highway
-

Aaron Eckhart w pełnym akcji westernie klasy B. Zobaczcie zwiastun Thieves Highway

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Trzeci Avatar będzie kulminacją sagi. James Cameron o dalszych planach na markę

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV