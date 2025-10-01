Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czarny Młot. Koniec - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 27 sierpnia 2025

Stało się. Po ośmiu latach od premiery pierwszego tomu Czarnego Młota w wydaniu Egmontu seria Jeffa Lemire dotarła do finału. Czy spełnił on oczekiwania czytelników?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
27 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 27 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Tomasz Miecznikowski
Tomasz Miecznikowski
Tagi:  jeff lemire 
Egmont recenzja komiks Czarny młot
Czarny Młot. Koniec Egmont
Reklama

Przez te osiem lat miło było patrzeć, jak rozrasta się całe uniwersum, jak Lemire co rusz dokładał kolejne spin-offy, często bardziej zaskakujące niż to, co dostaliśmy w pierwszoplanowej historii. Efekt tego jest taki, że w finale nie za bardzo nas zaskakuje. Co więcej, jeśli ktoś czytał tylko główną serię, może czuć się nieco zagubiony w wydarzeniach z finałowego tomu (czy rzeczywiście finałowego?). Pojawiają się w nim bowiem różne postacie ze spin-offów, czyli bohaterzy, o których autor ledwie mógł wspomnieć w oryginalnym Czarnym Młocie. Ten zabieg może niektórym czytelnikom zakłócić odbiór. Widać tak musiało być, w tym rozstrzygnięciu każdy bohater jest ważny, każdy musi odegrać swoją rolę w powstrzymaniu Antyboga. Choć wiemy, że koniec końców najważniejsze będą decyzje i działania tytułowej bohaterki komiksu.

Czarny Młot u swych początków był o tyle zaskakujący, że nie pojawiał się w nim właśnie tytułowy bohater – na progu fabuły był już martwy i musiało minąć trochę czasu, by objawiła się jego następczyni. W serii Odrodzenie Lemire dołożył kolejną wersję Czarnego Młota w roli negatywnego bohatera, ale to nie powinno dziwić, skoro w historii zaczęły pojawiać się alternatywne wymiary, a w nich alternatywne odpowiedniki superbohaterów. Pamiętajmy o jednym, u Jeffa Lemire’a nie mamy Multiwersum, tylko Parawersum, bo tak właśnie wygląda jego opowieść - jest nieustanną parafrazą najpopularniejszych motywów z Marvela i DC. Lemire opowiada to własnymi słowami, w stworzonym przez siebie świecie. Daje nam olbrzymi recykling pomysłów, bawi się nimi i pewnie w założeniu próbuje stworzyć coś świeżego. Bo niekoniecznie coś nowego – na to potrzeba by totalnej rewolucji, a Czarny Młot nie jest rewolucją, tylko przyjemnym i bardzo świeżym w odbiorze recyklingiem (nawet jeśli to słowo niekoniecznie kojarzy nam się z czymś świeżym).

Czarny Młot. Koniec - okładka

arrow-left
Czarny Młot. Koniec
Źródło: Egmont
arrow-right

Lekturę Odrodzenia wieńczyła ważna decyzja Lucy Weber – podczas gdy superbohaterowie Parawersum szykowali się do bitwy z Antybogiem, superbohaterka zdecydowała, że odpuszcza i zostaje z dziećmi i mężem oraz z dawnymi towarzyszami na Farmie. Rzecz w tym, że pojawienie się w tym świecie jej bliskich oraz Inspektora Insektora wprost z Limbo samo z siebie powoduje różne zawirowania. Na dodatek Lemire wymyślił sobie to tak, że aktualna wersja Farmy jest pełnym odbiciem naszego zwykłego świata ze znaną nam historią. Pojawiający się znikąd przybysze zakłócają to status quo. To był chyba najciekawszy wątek w tej finałowej rozgrywce. Pojawia się tu jeszcze nowa, normalna wersja pułkownika Weirda, który jest w tymże świecie autorem komiksów o Czarnym Młocie. Gdyby scenarzysta poszedł odważniej tą drogą, moglibyśmy dostać rzecz jeszcze głębszą na poziomie metafikcji, ale najwyraźniej Lemire chciał być uczciwy względem założeń stworzonego przez niego świata i ostatecznie wszystko przebiega tu tak, jak w standardowych eventach bądź crossoverach z Marvela lub DC. Chociaż jest pewna różnica, w tym ostatnim akcie dostajemy coś nowego względem oprawy graficznej.

Na pewno można czuć żal, że ostatniej odsłony nie narysował twórca, od którego zaczynaliśmy przygodę z tą serią. Czarny Młot zachwycał w swych pierwszych odsłonach właśnie dzięki charakterystycznym rysunkom Deana Ormstona, rozpiętych gdzieś pomiędzy mainstreamem a undergroundem. Każda stworzona przez niego postać czymś się wyróżniała i była godna zapamiętania. Potem zaś przyszedł czas na różne eksperymenty.

W drugim tomie Odrodzenia głównym rysownikiem był Malachi Ward – jego kreska pasowała szczególnie do coraz mocniej pokręconych przygód różnych wersji tego bohatera. W ostatnim tomie Czarnego Młota Ward w pełni przejął stery, zajął się rysowaniem i tuszowaniem. Po odświeżającym występie Caitlin Zdarsky w roli rysownika trzeciego tomu Odrodzenia jego ujęcie całości świata przedstawionego wzbudza rodzaj dyskomfortu u czytelnika. Te wszystkie postaci, które znamy i lubimy, stały się nagle mniej naturalne, dziwnie ociężałe, jakby przestawały być pełnokrwistymi bohaterami, tylko stawały się ich zniekształconymi (przekształconymi?) odbiciami. Jest więc dziwnie i kto wie, może tak właśnie miało być. Bo niby wszystko się rozstrzygnęło, niby wszystko stało się jasne, ale ta cała nienaturalność sugeruje, że te wydarzenia może nie miały aż takiej wagi, jaką sugeruje autor scenariusza i sami bohaterowie. Może po prostu czeka nas w tym świecie jeszcze coś nowego?

Czarny Młot. Koniec
Tagi:  jeff lemire 
Egmont recenzja komiks Czarny młot
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Amy Adams - zdjęcie
-

Czy Mara Jade wraca do kanonu Star Wars? Oto potencjalna aktorka, która ją zagra

2 Syn Cieśli
-

Nicolas Cage w horrorze o Jezusie. Zwiastun filmu Syn Cieśli

3 foto. materiały prasowe
-

Czy reżyser Logana porzucił Star Wars i DC dla Paramount? Odpowiedź jest niejasna

4 Sue Storm
-

Co jeśli najsilniejszy członek Fantastycznej 4 straci hamulce? Nowa potężna wersja Sue Storm

5 Making of Stranger Things Demogorgon
-

Kubełek na popcorn ze Stranger Things. Odważycie się włożyć dłoń w paszczę Demogorgona?

6 Terminator 2D: No Fate
-

Terminator 2D: No Fate ponownie opóźnione. Kiedy zagramy?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV