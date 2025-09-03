Czy odkryjesz, kto jest mordercą? - recenzja książki

Czwarta Strona

Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to zdecydowanie nie jest zwykła powieść kryminalna. To interaktywna przygoda, w której to ja, czytelniczka, staję się detektywem i decyduję, jak potoczy się śledztwo. Nie czyta się jej klasycznie od początku do końca, każdy wybór ma znaczenie, a rozwiązanie zagadki zależy wyłącznie ode mnie.

W tej książce poznaję sprawę morderstwa, przesłuchuję podejrzanych, podążam tropami i zbieram wskazówki. Fabuła rozgałęzia się w wiele kierunków, a nawet pozornie niewinne decyzje potrafią całkowicie zmienić bieg wydarzeń. To właśnie sprawia, że Czy odkryjesz, kto jest mordercą? Wciągnęła mnie jak żadna inna kryminalna powieść, bo to ja decydowałam, kto jest winny, a kto niewinny.

Na początku byłam trochę zagubiona. Frustrowało mnie, że nie udało się rozwiązać zagadki za pierwszym razem, a nawet za drugim. Dopiero po kilku podejściach, kiedy zaczęłam dokładniej analizować każdy trop i wracać do poprzednich decyzji, udało mi się dojść do prawdy. Ta wielowarstwowość i rozbudowana konstrukcja fabuły to właśnie największa zaleta książki – wyzwanie i świetna zabawa w jednym.

Momentami męczyło mnie ciągłe przewracanie stron na różne sposoby, ale emocje i ciekawość tego, co stanie się dalej, wynagradzały mi ten wysiłek. Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to coś więcej niż klasyczny kryminał. To interaktywna gra, która angażuje i zmusza do logicznego myślenia, a jednocześnie pozwala poczuć się jak prawdziwy detektyw.

Jeśli lubisz książki, które nie zamykają Cię w jednej ścieżce i chcesz mieć realny wpływ na rozwój historii, ta powieść jest dla Ciebie. Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to nietuzinkowa propozycja, która łączy kryminał z interaktywnością, oferując niezapomnianą i wciągającą przygodę.