Reklama
placeholder

Czy odkryjesz, kto jest mordercą? - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 18 czerwca 2025

Czy odkryjesz, kto jest mordercą? Ta nietypowa powieść kryminalna pozwala czytelnikowi zagłębić się w śledztwo. Oceniamy.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
18 czerwca 2025
Data premiery w Polsce: 18 czerwca 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  Czwarta strona 
recenzja Kryminał
Czy odkryjesz, kto jest mordercą? Czwarta Strona
Reklama

Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to zdecydowanie nie jest zwykła powieść kryminalna. To interaktywna przygoda, w której to ja, czytelniczka, staję się detektywem i decyduję, jak potoczy się śledztwo. Nie czyta się jej klasycznie od początku do końca, każdy wybór ma znaczenie, a rozwiązanie zagadki zależy wyłącznie ode mnie.

W tej książce poznaję sprawę morderstwa, przesłuchuję podejrzanych, podążam tropami i zbieram wskazówki. Fabuła rozgałęzia się w wiele kierunków, a nawet pozornie niewinne decyzje potrafią całkowicie zmienić bieg wydarzeń. To właśnie sprawia, że Czy odkryjesz, kto jest mordercą? Wciągnęła mnie jak żadna inna kryminalna powieść, bo to ja decydowałam, kto jest winny, a kto niewinny.

Czy odkryjesz, kto jest mordercą?Źródło: Czwarta Strona

Na początku byłam trochę zagubiona. Frustrowało mnie, że nie udało się rozwiązać zagadki za pierwszym razem, a nawet za drugim. Dopiero po kilku podejściach, kiedy zaczęłam dokładniej analizować każdy trop i wracać do poprzednich decyzji, udało mi się dojść do prawdy. Ta wielowarstwowość i rozbudowana konstrukcja fabuły to właśnie największa zaleta książki – wyzwanie i świetna zabawa w jednym.

Momentami męczyło mnie ciągłe przewracanie stron na różne sposoby, ale emocje i ciekawość tego, co stanie się dalej, wynagradzały mi ten wysiłek. Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to coś więcej niż klasyczny kryminał. To interaktywna gra, która angażuje i zmusza do logicznego myślenia, a jednocześnie pozwala poczuć się jak prawdziwy detektyw.

Jeśli lubisz książki, które nie zamykają Cię w jednej ścieżce i chcesz mieć realny wpływ na rozwój historii, ta powieść jest dla Ciebie. Czy odkryjesz, kto jest mordercą? to nietuzinkowa propozycja, która łączy kryminał z interaktywnością, oferując niezapomnianą i wciągającą przygodę.

 

Czy odkryjesz, kto jest mordercą?
Tagi:  Czwarta strona 
recenzja Kryminał
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Legalna Blondynka
-

Zdobywczyni Oscara z otwartymi ramionami wita AI: „To będzie przyszłość kręcenia filmów”

2 The Smashing Machine
-

Ekspert od charakteryzacji opowiada o przemianie The Rocka. Co było największym wyzwaniem?

3 One-Punch Man - 3. sezon
-

Nowy teaser anime One-Punch Man. Jest data premiery 3. sezonu!

4 12. Batman (2022)
-

Skrytykowano jego casting w Batmanie. „To po prostu chole***e rasistowskie i głupie”

5 wielki marsz 2025
-

Wielki marsz - recenzje krytyków. To jedna z najlepszych adaptacji twórczości Stephena Kinga

6 28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia
-

28 lat później: Świątynia kości - zwiastun kontynuacji. Jest klimatycznie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV