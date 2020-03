Daredevil. Tom 2 - recenzja komiksu

Drugi tom serii Daredevil to samodzielny debiut artystyczny kultowego amerykańskiego scenarzysty komiksowego i filmowego oraz rasowego rysownika, Franka Millera. Dzieło liczące sobie prawie czterdzieści lat należy do klasyki komiksu superbohaterskiego i pokazuje, że w tym gatunku można stworzyć historię dojrzałą, realistyczną i przejmującą. Bliżej mu do powieści kryminalnej, kina mafijnego i sądowych dramatów niż typowej bijatyki pomiędzy siłami dobra i zła, do której przyzwyczaiły nas komiksy spod znaku superhero. Do tego w niniejszym woluminie na arenę wkracza słynna morderczyni, istna femme fatale, Elektra. Zanosi się na krwawą jatkę w nowojorskiej dzielnicy Hell’s Kitchen.