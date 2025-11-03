Reklama
Przyszłość Czarnej Pantery w MCU wyjaśniona. Ta postać będzie nią "na lata"

Która postać będzie nosić tytuł Czarnej Pantery w MCU w ciągu najbliższych lat? W sieci po raz kolejny pojawiła się odpowiedź na to pytanie, przy czym jednocześnie sugeruje ona wprowadzenie większej liczby wariantów władcy Wakandy. 
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Czarna Pantera MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Czarna Pantera - MCU Marvel
Od czasu do czasu w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat przyszłości postaci Czarnej Pantery w MCU. Choć w konsekwencji śmierci Chadwicka Bosemana w 2020 roku tytuł po T'Challi przejęła jego siostra, Shuri, Marvel zostawił sobie na tym polu otwartą furtkę w postaci wprowadzenia do Kinowego Uniwersum syna zmarłego herosa, Toussainta. Czy Dom Pomysłów zdecyduje się jednak na zmianę na tronie ekranowego władcy Wakandy?

Wygląda na to, że nie. Scooper MyTimeToShineHello stwierdza wprost:

Choć Marvel wprowadzi więcej Czarnych Panter, Shuri pozostanie główną postacią z tym tytułem przez wiele lat. 

Już wcześniej mogliśmy zapoznać się ze spekulacjami, że to właśnie bohaterka portretowana przez Letitię Wright wystąpi jako Czarna Pantera w Avengers: Doomsday, natomiast w Secret Wars mielibyśmy poznać dorosłą już wersję Toussainta aka T'Challi II. Amerykańskie portale popkulturowe nie wykluczają jednak, że Marvel może zastosować nietypowy zabieg, który będzie miał na celu przygotowane widzów na zmianę Czarnej Pantery w przyszłości. 

W komiksach mieliśmy już do czynienia z precedensem w tej materii - słynny tytuł Wakandy nosili jednocześnie Shuri, jako pełnoprawna monarchini afrykańskiego państwa, oraz T'Challa, który na tę funkcję został wybrany przez samą boginię Bast, stając się jednocześnie Królem Umarłych. 

MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli

Źródło: MyTimeToShineHello

Piotr Piskozub
naEKRANIE Poleca

