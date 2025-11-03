Przyszłość Czarnej Pantery w MCU wyjaśniona. Ta postać będzie nią "na lata"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od czasu do czasu w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat przyszłości postaci Czarnej Pantery w MCU. Choć w konsekwencji śmierci Chadwicka Bosemana w 2020 roku tytuł po T'Challi przejęła jego siostra, Shuri, Marvel zostawił sobie na tym polu otwartą furtkę w postaci wprowadzenia do Kinowego Uniwersum syna zmarłego herosa, Toussainta. Czy Dom Pomysłów zdecyduje się jednak na zmianę na tronie ekranowego władcy Wakandy?

Wygląda na to, że nie. Scooper MyTimeToShineHello stwierdza wprost:

Choć Marvel wprowadzi więcej Czarnych Panter, Shuri pozostanie główną postacią z tym tytułem przez wiele lat.

Już wcześniej mogliśmy zapoznać się ze spekulacjami, że to właśnie bohaterka portretowana przez Letitię Wright wystąpi jako Czarna Pantera w Avengers: Doomsday, natomiast w Secret Wars mielibyśmy poznać dorosłą już wersję Toussainta aka T'Challi II. Amerykańskie portale popkulturowe nie wykluczają jednak, że Marvel może zastosować nietypowy zabieg, który będzie miał na celu przygotowane widzów na zmianę Czarnej Pantery w przyszłości.

W komiksach mieliśmy już do czynienia z precedensem w tej materii - słynny tytuł Wakandy nosili jednocześnie Shuri, jako pełnoprawna monarchini afrykańskiego państwa, oraz T'Challa, który na tę funkcję został wybrany przez samą boginię Bast, stając się jednocześnie Królem Umarłych.

