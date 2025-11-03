Witajcie w Springfield! Simpsonowie zawitali do świata Fortnite

fot. Epic Games

Epic Games potwierdziło wcześniejsze plotki i spekulacje — w Fortnite rzeczywiście wystartował sezon utrzymany w klimacie kultowej kreskówki Simpsonowie. Gracze mogą liczyć nie tylko na nowe skórki, ale również na zupełnie nową mapę Springfield Island, zestaw kosmetycznych przedmiotów oraz przepustkę sezonową.

Springfield Island to mapa stworzona z myślą o klasycznym trybie battle royale dla 80 graczy. Na wyspie znaleźć można znane z serialu animowanego lokacje, takie jak Kwik-E-Mart czy Krusty Burger. Przepustka sezonowa — Springfield Battle Pass — umożliwia odblokowanie nowej zawartości kosmetycznej, w tym skórek Homera, Marge czy Neda Flandersa, a także pierwszego wirtualnego towarzysza (sidekicka) — bananowego psa o imieniu Peely.

Fortnite x Simpsonowie - nowe odcinki

Dodatkowo zapowiedziano cztery krótkie odcinki Simpsonów, które będą pojawiać się co tydzień — zarówno w Fortnite, jak i w aplikacji Disney+. Poniżej możecie zapoznać się z ich harmonogramem.