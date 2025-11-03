Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kolejna postać wróci w Spider-Manie 4? To nie rywal Pajączka, ale Petera Parkera

Spider-Man posiada bogatą galerię złoczyńców, ale Peter Parker także ma swoich rywali. Największy z nich według nowej plotki ma powrócić w nadchodzącym filmie. O kogo dokładnie chodzi?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Tony Revolori Spider-Man 4
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Daleko od domu fot. Sony
Reklama

Wielu fanów Spider-Mana liczyło na to, że nowa trylogia odetnie się od wielu znanych postaci z dotychczasowych trzech filmów, które powstały z Pajączkiem w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Tymczasem prawie pewny jest już powrót Zendayi jako MJ czy Jacoba Batalona do roli Neda Leedsa. Okazuje się, że w Spider-Man: Całkiem nowy dzień powróci jeszcze jedna postać, którą Peter Parker zna ze starej szkoły - ale tej akurat nie wspomina tak dobrze, co pozostałych dwóch.

Glen Powell o filmach superbohaterskich. Czy jest postać, w którą chciałby się wcielić?

Daniel Richtman, czyli wiarygodne źródło nieoficjalnych informacji i plotek branży filmowej, poinformował, iż w nowym Spider-Manie powróci jeden z pomniejszych antagonistów. Postać, która zalazła za skórę nie tyle Pajączkowi, co bardziej Peterowi Parkerowi. Chodzi oczywiście o Flasha Thompsona, którego w poprzednich filmach grał Tony Revolori. Zważywszy na dotychczasowe doniesienia mówiące o tym, że Peter znajdzie sobie nową grupę znajomych na uniwersytecie, to prawdopodobnie Flash pojawi się jedynie w małej, pobocznej roli.

Niewykluczone jednak, że Marvel ma plany na Thompsona na przyszłość - w komiksach jest to ważna postać i jeden z nosicieli Venoma. Możemy też przypomnieć, że o ile Flash nie cierpiał Petera Parkera, to był zarazem wielkim fanem Spider-Mana. Zważywszy na to, że aktualnie w MCU nikt nie zna tożsamości Ścianołaza, możliwe że ten gag powróci.

Ranking największych wrogów Spider-Mana

arrow-left Marvel Marvel arrow-right
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel
Marvel

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Tony Revolori Spider-Man 4
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

3 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

4 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

5 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

6 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV