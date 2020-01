Deputy: sezon 1, odcinek 1 - recenzja

Deputy to procedural, czyli każdy odcinek to zamknięta sprawa kryminalna bez jakiegoś większego spoiwa. Pilot jednak sugeruje, że konflikt głównego bohatera z osobami, które go mianowały na urząd szeryfa hrabstwa Los Angeles, będzie w jakimś stopniu motywem przewodnim. Jednak pilot szybko daje do zrozumienia, że będzie mieć to marginalne znaczenie. Zapowiadano, że klimat utrzyma styl klasycznego westernu powiązanego ze współczesnością - szkoda, że tego kompletnie nie czuć.

Pierwszy odcinek jest schematyczny do bólu i nie daje poczucia, że oglądamy coś pomysłowego, ciekawego czy innego. Mamy wiec twardego szeryfa, który nie daje sobie w kasze dmuchać, ale zamiast człowieka z krwi i kości mamy superbohatera o idealnym kodeksie moralnym. W jednej scenie jego bohaterstwo jest tak przerysowane, że gdy zostaje postrzelony, biegnie dalej bez grymasu bólu, jakby nic się nie stało. A potem jeszcze walczy z przeciwnikiem wręcz. Toż to nadludzka twardość, która wywołuje kuriozalne wrażenie. Zamiast emocjonować się starciami bohatera, trudno powstrzymać śmiech. A zbyt wiele ten odcinek nie robi, aby ten bohater nabrał wyrazu, ludzkiego oblicza czy człowieczeństwa. Ma swoje demony, ale fakt, że jest taki idealny, wręcz odpycha. I to pomimo starającego się Stephena Dorffa w tej roli, którego ekranowa charyzma zdecydowanie przyciąga.

Deputy

Problemem jest scenariusz Willa Beala, który pracował przy filmie Gangster Squad. Pogromcy mafii oraz kiepskim serialu Training Day. Nie wyciągnął żadnych wniosków z błędów i prezentuje nam historię przewidywalną, banalną, a momentami wręcz absurdalnie głupią. Jest kilka scen w odcinku (na czele z ucieczką gangusami z więzienia), które kompletnie psują odbiór tego serialu. Są nieprzemyślane i pozbawione najmniejszego sensu. Scenarzysta wykorzystuje wiele prostych metod, by budować bohaterów, ale czuć, że się z tym męczy, bo nawet taki sprawny reżyser jak David Ayer nie jest w stanie wyciągnąć z tych scen grama człowieczeństwa. Mamy więc masę oczywistości, dziwnych decyzji fabularnych (zaatakujmy zbirów konno, bo przecież nie usłyszał kopyt z daleka, tak jak auta...) i nudnych zagrań ku pokrzepieniu serc. Przemowa o tym, jak to policjanci z biura szeryfa muszą przede wszystkim opierać się na braterstwie i swoim sercu, a nie prawie, jest tak górnolotne i puste, że aż niesmaczne. Idealizm w takich serialach jest w porządku, ale Will Beall kompletnie nie ma pojęcia, jak nim operować i wywołuje sprzeczne wrażenie od zamierzonego.

Nie dostrzegam w Deputy potencjału, bo choć punkt wyjściowy takowy ma, pilot nie pozostawia złudzeń. Mamy kolejny sztampowy serial policyjny, w którym głównym bohater będzie działać po swojemu, by pomagać ludziom. W dobie tak dużego wyboru seriali taki tytuł nie jest nawet lekką i przyjemną odskocznią. Kto z nas ma czas na przeciętność?