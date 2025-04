Ryan Gosling w Star Wars. Co dalej z nowym projektem?

fot. EW.com

Reklama

Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049) zagra pierwszoplanową rolę w filmie Shawna Levy'ego, który powstaje dla franczyzy Star Wars. Szczegóły fabularne pozostają nieznane. Natomiast wiadomo, że Jonathan Tropper napisze scenariusz. W wywiadzie dla Collidera nie krył swojej ekscytacji. Stwierdził, że o takim projekcie "marzył całe swoje życie".

- Nadal nad tym pracujemy. Z wielu powodów nie mogę nic o nim powiedzieć. Ale pracujemy.

To oznacza, że projekt nadal się rozwija i być może wkrótce dowiemy się czegoś nowego na jego temat. Jednak z pewnością nie wyprzedzi premiery The Mandalorian & Grogu, która została zaplanowana na 22 maja 2026 roku. Portale popkulturowe spekulują, że film z Ryanem Goslingiem mógłby zadebiutować w grudniu 2027 r., natomiast to nie zostało oficjalnie potwierdzone przez Lucasfilm.

fot. Warner Bros.

Przypomnijmy, że trwają również prace nad filmem z Rey Skywalker (Daisy Ridley), którego reżyserią zajmie się Sharmeen Obaid-Chinoy. Co więcej, zaplanowana jest produkcja Jamesa Mangolda.

Zobacz także: Zwiastun nowego serialu Star Wars! Nowe historie Cada Bane'a i Asajj Ventress!