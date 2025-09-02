Reklama
placeholder

Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 8-9 - recenzja

Dexter: Zmartwychwstanie tuż przed finałem daje kolejne dwa dobre odcinki. Jednak decyzja fabularna związana z postacią Angela pozostawia wiele do życzenia. Jestem pewien, że niektórzy fani nie będą zadowoleni z tego, jak została poprowadzona.
Ocena recenzenta:
8/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Dexter: Zmartwychwstanie fot. materiały prasowe
Reklama

Cały ósmy odcinek serialu Dexter: Zmartwychwstanie to zabawa w kotka i myszkę z widzem. Gdy jesteśmy pewni, że czeka nas powtórka z rozrywki, do której przyzwyczaili nas twórcy, oni za każdym razem zbijają nas z tropu jakimś twistem. Zamysł tego, by tytułowy bohater zaspokoił swój głód, sprowadzał się do prostego oczekiwania: z grupy został już tylko jeden seryjny morderca, który tym razem wymknął się Morganowi. To zaskoczenie, ponieważ scenarzyści postanowili pójść w innym kierunku i nie powtarzać schematu. Fakt, że Dexter nie zabija nikogo w tym odcinku, jest odświeżający, ale też tworzy dziurę logiczną, której twórcy nie wypełnili. W końcu wszystko zaczyna się od rosnącego apetytu Mrocznego Pasażera, który następnie zostaje pominięty i zlekceważony. To detal, ale trudno go nie zauważyć.

Przez cały serial mam problem z wątkiem Angela Batisty. W ósmym odcinku wypada jak obsesyjny i nierozgarnięty, a finalizacja jego roli w dziewiątym pozostawia wiele do życzenia. Jego obecność w tym sezonie była tak naprawdę zbędna. Nie wnosił nic poza powrotem lubianego bohatera, który wciąż robił i mówił to samo. Wyjaśnienie, że Batista pojawił się tylko po to, by ujawnić Praterowi, że Red to Dexter Morgan, wywołuje niesmak i mieszane odczucia. Rozumiem, skąd wynika jego obsesja, ale to się kłóci z postawą Angela. Tę postać uproszczono do niekorzystnego celu fabularnego. Dlatego jego śmierć jest rozczarowaniem, szczególnie żz ręki Pratera. Dobrze, że Dexter pozostał wierny przyjacielowi, ale to, że dobrzy ludzie giną przez niego, nie daje satysfakcji. To jedyny element, który w tym genialnym serialu nie działa.

Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 9

arrow-left
Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 9
fot. materiały prasowe
arrow-right

Cieszy fakt, że w końcu więcej czasu poświęcono Charley, granej przez Umę Thurman. To pozwoliło nadać tej bphaterce osobowość, charakter i emocjonalną głębię. Konfrontacja z Dexterem w aucie to jedna z najlepszych scen, jakie dostaliśmy: pełna napięcia i świetnej gry aktorki. Ta postać może być sojuszniczką, a nie wrogiem. Wydaje się, że w kluczowym momencie finału może zadecydować o "być albo nie być" Morgana, bo wbrew wydźwiękowi ich rozmowy mają wspólny cel: uwolnienie się od Leona Pratera bez strat własnych.

Zaskoczeniem był fakt, że Prater dowiedział się o Harrisonie na koniec ósmego odcinka. To zmieniło oblicze serialu Dexter: Zmartwychwstanie, bo znacząco podniosło stawkę wydarzeń. Wpłynęło również na działania Dextera – mimo innego procesowania emocji nadal je odczuwa, a one kształtują jego decyzje i zachowanie. Dzięki temu dziewiąty odcinek jest pełen wyrazu, napięcia i dynamiki. Lepiej się go ogląda za sprawą realnego poczucia zagrożenia – choć śmierci Angela można było się spodziewać, niebezpieczeństwo dla Harrisona działa znakomicie na odbiór. Finałowe starcie z Praterem w obliczu wyraźnej słabości Dextera może być naprawdę interesujące.

Fascynujące jest jedno zdanie z dziewiątego odcinka, w którym pojawia się informacja, że Prater ma dostęp do seryjnych morderców z całego świata. Serial Dexter: Zmartwychwstanie rozruszał formułę serii, przenosząc akcję z Miami do Nowego Jorku. Zasygnalizowanie, że główny bohater mógłby zmierzyć się z zabójcami z całego świata, buduje ogromny potencjał na przyszłe sezony. Być może nowe życie serialowego Dextera stanie się jeszcze ciekawsze niż w oryginale. Jest w tym ogromna szansa na coś wyjątkowego. Mimo śmierci Angela w finale może zdarzyć się wiele rzeczy. Nadal może z tego wyniknąć coś mniej oczywistego niż tylko śmierć Pratera.

Dexter: Zmartwychwstanie to jeden z najlepszych seriali tego roku. Finał raczej tego nie zmieni, a jedynie postawi kropkę nad „i”. Po tych dwóch świetnych odcinkach zapowiada się emocjonujące zakończenie.

Dexter: Zmartwychwstanie
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,2

2025
Dexter: Zmartwychwstanie
Dexter: Zmartwychwstanie Thriller

Najnowsze

1 3. Terrifier 3 - 77%
-

Terrifier 4 przedstawi genezę Klauna Arta. Jednak jest pewien haczyk

2 10. Zadzwoń do Saula
-

Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]

3 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Carol w romansowym wątku? Aktorka i twórcy z The Walking Dead: Daryl Dixon komentują

4 Tom Holland
-

Fantastyczna reklama LEGO! Oto klockowe multiwersum Toma Hollanda

5 Agenci Tarczy
-

Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja

6 March of Giants
-

Giganci stają do walki w nowej grze MOBA. Zobaczcie gameplay z March of Giants

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e168

Moda na sukces

s38e160

Zatoka serc

s29e07

Najgorszy kucharz świata

s2025e175

The Lead with Jake Tapper

s01e87

s01e04

s01e10

s01e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Keanu Reeves
Keanu Reeves

ur. 1964, kończy 61 lat

Salma Hayek
Salma Hayek

ur. 1966, kończy 59 lat

Kristen Cloke
Kristen Cloke

ur. 1968, kończy 57 lat

Jessica Parker
Jessica Parker

ur. 1988, kończy 37 lat

Michał Meyer
Michał Meyer

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV