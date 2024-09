Dziewczyna i morze - recenzja filmu

fot. Disney

Fabuła filmu Dziewczyna i morze skupia się na losach silnej kobiety, której celem staje się przepłynięcie kanału La Manche. Jej kariera przypadała na czasy, gdy wciąż wierzono, że sport to domena mężczyzn. Jednym z kluczowych wątków filmu jest walka Ederle o miejsce dla kobiet w tym świecie.

Na pierwszy rzut oka feministyczny wątek może sugerować, że to historia o kobiecie, która postawiła sobie niemal niemożliwy do zrealizowania cel, by udowodnić coś mężczyznom. Jednak Dziewczyna i morze to coś więcej niż tylko kolejna opowieść o możliwościach kobiet. Film przede wszystkim ukazuje siłę charakteru, kluczową w osiąganiu celów. Hopkins doskonale oddaje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne wyzwania, przed którymi stanęła młoda pływaczka. Wątki fabularne zostały starannie skonstruowane, aby ukazać nie tylko sam wyczyn, ale także motywacje, które pchały Ederle do podjęcia tego wyzwania.

Jednym z centralnych wątków filmu jest relacja bohaterki z jej trenerem, Thomasem Burgessem, granym przez Stephena Grahama. Burgess, jeden z pięciu śmiałków, którym udało się przepłynąć La Manche, dostrzega w Trude potencjał i postanawia pomóc jej w realizacji ambitnego celu. Ich relacja, oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, stanowi trzon narracji, podkreślając znaczenie wsparcia i mentorstwa w drodze do osiągnięcia niemożliwego.

Relacja Gertrude z jej rodziną również odgrywa kluczową rolę w motywie wsparcia. Jej więź z siostrą, która jest jednocześnie jej najlepszą przyjaciółką, oraz matką, która zawsze wierzyła w jej wartość i możliwości, stanowi istotny element fabuły. To właśnie dzięki wsparciu najbliższych kobiet Gertrude zyskała siłę charakteru, niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Ważną postacią jest także jej ojciec (w tej roli Kim Bodnia), który pełni funkcję zarówno wsparcia, jak i źródła obaw, co symbolizuje konflikt między tradycyjnymi oczekiwaniami a nowoczesnymi aspiracjami.

Podróż bohaterki przez mroźne wody kanału La Manche ma także wymiar symboliczny. Reprezentuje wyzwania i przeciwności, które Gertrude musi pokonać. Bezkres i nieprzewidywalność morza są metaforą trudności, jakie zarówno ona, jak i społeczeństwo muszą przezwyciężyć. Każda fala to symbol przeszkód, z jakimi mierzy się Ederle, dążąc do realizacji swoich celów, a jednocześnie jest to metafora nieograniczonych możliwości, które można osiągnąć dzięki determinacji.

Kręcenie scen na otwartym morzu było jednym z największych wyzwań podczas produkcji. Te technicznie trudne ujęcia zostały zrealizowane z niezwykłą starannością, co przyczynia się do autentyczności obrazu. Daisy Ridley, w roli Gertrude Ederle, jest bez wątpienia siłą napędową filmu. Jej kreacja jest autentyczna i przepełniona pasją – Ridley nie tylko podołała fizycznym wyzwaniom, przed którymi stanęła jej bohaterka, ale też dobrze oddała jej wewnętrzną determinację i nieugiętą wolę.

Film Dziewczyna i morze poruszył mnie swoją autentycznością i siłą przekazu. To opowieść, która nie tylko inspiruje, ale też skłania do refleksji nad naszymi własnymi ograniczeniami i tym, co jest możliwe do osiągnięcia, niezależnie od płci. Chociaż produkcja szczególnie może trafić do kobiet i zachęcić je do walki o swoje miejsce w świecie, uważam, że jej przesłanie jest równie ważne dla mężczyzn. Historia Gertrude Ederle pokazuje, że wytrwałość, determinacja i wsparcie są kluczowe w przekraczaniu granic. Ten film jest przypomnieniem, że to, co wydaje się niemożliwe, może zostać osiągnięte przez każdego, kto ma odwagę walczyć o swoje marzenia, nawet jeśli wszystko i wszyscy mówią, że jest inaczej.

Dziewczyna i morze to film, który zasługuje na uwagę zarówno miłośników biografii, jak i widzów poszukujących inspirujących historii o przekraczaniu granic. Przepłynięcie kanału La Manche staje się tutaj symbolem nie tylko wyczynu sportowego, ale także walki o równouprawnienie i siły ludzkiego ducha. To produkcja, która pokazuje, że determinacja może ułatwić dokonanie rzeczy niemożliwych – nauka ważna dla każdego człowieka.