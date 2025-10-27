Reklama
Eryk Promiennooki - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 26 września 2025

Eryk Promiennooki to powieść osadzona w X-wiecznej Islandii, gdzie brutalny świat bitew i rycerskich zmagań łączy się z namiętnościami i rywalizacją dwóch kobiet (w tym jednej czarownicy​) o serce tytułowego bohatera. Perturbacje gwarantowane.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
26 września 2025
26 września 2025
Serafina Knych
Serafina Knych
fantasy 
Eryk Promiennooki Henry Rider Haggard recenzja Vesper
Eryk Promiennooki Vesper
Akcja powieści przenosi nas do surowego świata X wieku – pełnego walk, konfliktów i codziennych trudów. Eryk, syn bogatego rolnika, zostaje wciągnięty w wydarzenia, które sprawdzają jego charakter i determinację. W tle rozgrywa się wątek miłosny: dwie kobiety rywalizują o jego serce, a obecność czarownicy wprowadza do historii element tajemnicy i nieprzewidywalności.

Najciekawszą postacią jest Swanhilda – wielowymiarowa, pełna pasji kobieta, obsesyjnie zapatrzona w Eryka. Jej emocje i działania wprowadzają dramatyzm i napięcie, choć momentami były trochę przesadzone. Cała historia balansuje między namiętnością a poczuciem przeznaczenia, pokazując, że w życiu bohaterów trudno uniknąć konfliktów i dramatów.

Eryk PromiennookiŹródło: Vesper

Styl powieści Henry'ego Ridera Haggarda oddaje surowy klimat świata przedstawionego. Brutalne opisy walk i twarde realia życia dodają autentyczności, a obecność elementu fantastycznego, np. czarownicy, nadaje opowieści wyjątkowy charakter. Fabuła momentami jest przewidywalna, ale ta książka ma ponad sto lat, więc wiele wątków i schematów można jej wybaczyć. Tytuł potrafi wciągnąć i przywołać obraz dawnych czasów.

Eryk Promiennooki nie zachwyca w każdym momencie, ale potrafi wciągnąć. Jest tu trochę dramatyzmu, namiętności i napięcia między bohaterami, co sprawia, że lektura jest przyjemna, choć nie powala innowacyjnością fabuły.

Podsumowując, powieść łączy brutalność dawnych czasów z fantastycznym wątkiem czarownicy i konfliktami miłosnymi, tworząc historię klimatyczną, ale momentami przewidywalną. To pozycja interesująca głównie ze względu na bohaterów i ich emocje, a nie zaskakującą fabułę.

Eryk Promiennooki
fantasy 
Eryk Promiennooki Henry Rider Haggard recenzja Vesper
