Extraordinary. PonadPrzeciętni - recenzja komiksu

V.E. Schwab jest bestsellerową autorką New York Timesa. Kiedy nie snuje się po paryskich uliczkach lub angielskich wzgórzach, mieszka w Nashville, gdzie ukryta w kącie kawiarni marzy o potworach. Na swoim koncie ma kilkanaście powieści zarówno dla dzieci, jak i dla starszych czytelników – wśród nich znajdują się serie takie jak Odcienie magii, Złoczyńcy, czy Świat Verity, a także powieści jednotomowe jak Niewidzialne życie Addie LaRue i Gallant.

Niewiele osób wie o istnieniu PonadPrzeciętnych – ludzi o niewiarygodnych zdolnościach, potencjalnie niebezpiecznych dla siebie i otoczenia. Bezlitosna organizacja PION chce zachować fenomen PonadPrzeciętnych w tajemnicy, wytropić i zabić ich wszystkich. Kiedy licealistka Charlotte Tills zostaje reanimowana po potwornym wypadku autobusowym, budzi się z niezwykłą mocą pozwalającą jej zobaczyć, jak umrą inni ludzie. Widzi też swoją śmierć z rąk najlepszego zabójcy PION-u, Elia Cardale’a, i jest zmuszona do ucieczki. By przeżyć i ochronić rodzinę, Charlotte musi dokonać wyboru i wytropić Elia, zanim on znajdzie ją…

PonadPrzeciętni to powieść graficzna, która należy do uniwersum Złoczyńcy, w którego skład na razie wchodzą dwa tomy – Vicious. Nikczemni oraz Vengeful. Mściwi.

Extraordinary. PonadPrzeciętni - plansza

Najnowszy komiks V.E. Schwab z pewnością spodoba się fanom autorki. Tym razem jednak, aby lepiej się na nim bawić, należy zapoznać się z powieściowymi pierwowzorami. Szczególnie że duża część komiksu poświęcona jest bohaterom znanym z książek. Czytelnicy znający powieści również łatwiej zorientują się w świecie, do którego zostają wrzuceni.

Na pewno nie można się tutaj nudzić, bo w komiksie dużo się dzieje. Śledzimy rozwój wypadków z zainteresowaniem. Po zakończeniu towarzyszy czytelnikowi niedosyt. Chciałoby się dłużej pobyć z tymi bohaterami, zobaczyć, w którą stronę potoczą się ich wątki.

Z dynamiczną akcją w parze idzie dynamiczna kreska. Ilustracje są szczegółowe, barwne. Autorzy w bardzo fajny sposób ukazali nowe umiejętności Charlotte. Wszystkie jej wizje śmierci napotkanych osób wyraźnie się odznaczają, więc czytelnik nie będzie miał problemu za nadążaniem za fabułą. Za zilustrowanie powieści odpowiedzialni są Enid Balam oraz Jordi Escuin Llorach.

PonadPrzeciętni nie unikną porównania do ostatniego komiksu spod pióra Schwab – Stalowego księcia – gdyż oba te dzieła ukazały się u nas w krótkim odstępie czasu. Stalowy książę był rozbudowaną powieścią graficzną, pozwalał na dłuższe przebywanie z bohaterami i wkręcenie się w wydarzenia.

Źródło: We Need YA

Tym razem jednak nie dostajemy kompletnej historii. PonadPrzeciętni to dopiero pierwszy zeszyt, pierwsza część zmagań młodej dziewczyny z nadprzyrodzonymi mocami. Zakończenie sugeruje, że nie jest to koniec opowieści o Charlotte, ale czy doczekamy się reszty? Nie wiadomo.

Trudno zżyć się tu z postaciami, bo tak naprawdę mało o nich wiemy. Czytelnik na przestrzeni kilkunastu stron dostaje dwie historie – Charlotte oraz Elia. Jest więc to niejako opowieść o złoczyńcy i niewinnej dziewczynie, która została skazana na los PonadPrzeciętnej. Możliwe, że osobom, które znają literacki pierwowzór, łatwiej będzie odnaleźć się w tej krótkiej historii.

PonadPrzeciętni to fajny dodatek do uniwersum Złoczyńców. Szczególnie że oprócz historii Charlotte, na końcu albumu znajduje się krótkie opowiadanie. Tym razem bohaterem jest David, który również nie potrafi odnaleźć się w świecie PonadPrzeciętnych. Tekst Ogrzej mnie – również autorstwa V.E. Schwab – po raz pierwszy ukazało się w druku w tym wydaniu, a zilustrował je Victo Ngai.