Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów: sezon 7, odcinek 3 - recenzja

Trzeba przyznać, że sam pomysł ze sponiewieranym Echo jest jednym z ciekawszych w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Żołnierz po przejściach, na którym przeprowadzono eksperymenty, to świetny potencjał, który może podkreślić to, czego zawsze oczekujemy po odcinkach o klonach - ich człowieczeństwo i braterstwo, co ostatecznie w kontekście rozkazu 66 z Zemsty Sithów nadaje wszystkiemu głębsze znaczenie.

Przymykając oko na określone rzeczy związane z konwencją tego serialu, trzeba przyznać, że sporo się działo. Szczególnie cieszy, że starcie z droidami Unii Technokratycznej nie sprawia w pełni wrażenia deja vu, jak w walce z Separatystami, ponieważ ich droidy różnią się wyglądem i zdolnościami. Oczywiście ostatecznie są tak samo głupi i nierozważni, ale plus za starania wprowadzenia czegoś innego i świeżego. Nawet jeśli wiemy, że nikt z bohaterów nie zostanie nawet draśnięty, przynajmniej na nudę narzekać nie można.

Potencjał miało wciągnięcie tubylców do tytułowej Wojny Klonów, które niestety zostało zmarnowane przez twórców. Pamiętam, że to serial animowane i główną grupą docelową są dzieci, ale jednak wielokrotnie pokazywano chęć i umiejętności opowiadania historii z głębszym znaczenie i przesłaniem. A tutaj w momencie, gdy była szansa podkreślenia dylematu moralnego we wciąganiu niewinnych istot w konflikt, twórcy nawet tego nie sugerują. Wręcz pokazują, że bohaterowie mają to w wielkim poważaniu i mieszkańcy planety muszą wybrać stronę, bo tak. Szkoda, bo to pokazuje tych "dobrych" z niekoniecznie pozytywnej strony.

Przed nami ostatni odcinek tej historii pierwszego wątku finałowego sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Szkoda, że ostatnia scena wyraźnie sugeruje wykorzystanie Echo do niecnych celów. Jako szpiega? Zamachowca? Pewnie w tym kierunku to pójdzie i choć jest w tym potencjał na coś zaskakującego, obawiam się, że twórcom znowu zabraknie odwagi. Ten serial naprawdę miał dużo o wiele lepszych historii.