Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Heavy Trip 2 - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 1 sierpnia 2025

Po niespodziewanym sukcesie szalonej fińskiej komedii Heavy Trip o zespole metalowców przyszedł czas na nową przygodę nakrapianą ciężkimi brzmieniami. Jak wypadła kontynuacja?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
1 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 1 sierpnia 2025

Po niespodziewanym sukcesie szalonej fińskiej komedii Heavy Trip o zespole metalowców przyszedł czas na nową przygodę nakrapianą ciężkimi brzmieniami. Jak wypadła kontynuacja?
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  metal 
recenzja Heavy Trip 2
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  metal 
recenzja Heavy Trip 2
Heavy Trip 2 fot. Heimathafen Film // Making Movies Oy
Reklama

Po sześciu latach doczekaliśmy się drugiej części fińskiej komedii Heavy Trip, opowiadającej o członkach zespołu Impaled Rektum grających symfoniczny, postapokaliptyczny, kruszący renifery, obrażający Chrystusa, ekstremalny, wojenno-pogański metal. W końcówce pierwszej części grupa po dotarciu na norweski festiwal, gdzie spełniła swoje marzenie o zagraniu koncertu przed publicznością, została zatrzymana przez policję z powodu prawie wywołania międzynarodowego konfliktu i innych występków. W drugiej części odsiadują karę w norweskim więzieniu, gdzie mogą grać jedynie muzykę taneczną dla współwięźniów. Prawdziwe tortury! Pewnego dnia dowiadują się, że ojciec Lotvonena miał zawał po otrzymaniu informacji, że musi zapłacić 30 tys. euro skarbówce, co grozi zamknięciem jego rzeźni. Zespół postanawia uciec z więzienia, aby zarobić pieniądze za zagranie koncertu na słynnym festiwalu Wacken Open Air. Tak oto długowłosi (nie licząc Ouli) metalowcy znowu wyruszają w szaloną podróż po Europie. A za nimi rusza nieustępliwa strażniczka Dokken.

Przed Juuso Laatio i Jukką Vidgrenem, reżyserami i scenarzystami nowego filmu, stało trudne zadanie, aby dorównać pierwszej części, która podbiła swoim humorem i ciężkimi brzmieniami czarne serca metalheadów. Motywacja bohaterów, aby zagrać na legendarnym niemieckim Wacken, jednym z największych festiwali metalowych w Europie, stanowiła dobry punkt wyjścia. Niestety podróż przez Wilno, Rostock, aż po punkt docelowy, nie ekscytuje, pomimo różnych, dziwacznych przeszkód, jakie muszą pokonywać bohaterowie. Konflikt w grupie, który swoimi niecnymi działaniami wywołuje chciwy menadżer Fisto (niezły Anatole Taubman), jest nieprzekonujący, co pozbawia historię emocji. Niespodziewanie bardziej angażujący okazał się poboczny wątek nieco groteskowego ze względu na swój niski głos Roba (David Bredin) z zespołu Bloodmotor, z którym podróżują chłopaki z Impaled Rektum. Widać w nim wewnętrzne cierpienie, zniechęcenie z powodu podporządkowania się przebiegłemu Fisto. Natomiast film całkiem dobrze, choć w sposób przerysowany, przedstawia, jak działa przemysł muzyczny, gdy zespół wchodzi na ścieżkę komercji, a „specjaliści” zmieniają jego oblicze, wywołujące niesnaski w grupie. W tym można było odnaleźć sporo smutnej prawdy o branży.

nullfot. Heimathafen Film // Making Movies Oy

Zajęło mi dłuższą chwilę, aby zdiagnozować przyczynę, dlaczego Heavy Trip 2 nie jest tak rozrywkowy, jak pierwsza część. Nie chodzi tu o brak szalonych motywów czy humoru. Ten drugi w dużej mierze był zasługą twardej jak Arnold Schwarzenegger w Komando z 1985 roku norweskiej strażniczki Dokken, którą już mieliśmy okazję poznać w poprzedniej odsłonie. Na niedostatek nawiązań do metalowej muzyki (np. w muzeum), które spodobają się fanom tego gatunku, też nie można narzekać. Po prostu brakowało tu Jynkky’ego, który stanowił serce pierwszej części oraz spoiwo zespołu. Postać Antti’ego Tuomasa Heikkinena w jedynce sprawiała, że czuć było tę więź przyjaźni między nim a Turo, Lotvonenem i Xytraxem. Zależało nam na nich, aby ich misja jako zespołu się powiodła. Jak pamiętamy Jynkky zginął, więc nie mógł powrócić do sequela. Oula, choć zabawny na swój sposób, nie wszedł w jego buty. W pewnym sensie obnażyło to nieco słabe umiejętności aktorów, którzy bez niego nie potrafili zabłysnąć, pomimo że w poprzedniej części wykreowali wyrazistych bohaterów. Gdzieś to po drodze się ulatnia, a kryzys w zespole nie wybrzmiewa odpowiednio.

Atmosfera filmu też wydaje się nieco cięższa (na co wskazuje oryginalny tytuł Heavier Trip), co akurat wynika zarówno z fabuły, jak i mniej błyskotliwych żartów. Ale wciąż jest tu miejsce na parsknięcie śmiechem czy uśmiech, choć humor zrozumieją raczej tylko metalheadzi. Podobnie jak w pierwszej części, tu też nie brakuje nieco absurdalnych, ale śmiesznych wydarzeń. Można wychwycić między zdaniami szyderczy komentarz na temat więzień w Norwegii.

Heavy Trip 2

arrow-left
Heavy Trip 2
fot. Heimathafen Film // Making Movies Oy
arrow-right

Na pewno wielu widzów po obejrzeniu zwiastuna spodziewało się, że pokazanie Babymetal miało na celu wyłącznie przyciągnięcie uwagi, ale na szczęście ich cameo obejmuje trzy sceny, w tym dwie mówione. To pozytywne zaskoczenie. Do tego ich wątek z Xytraxem nawet bawi. Warto dodać, że sam film otworzył się na szerszą widownię, bo większość dialogów prowadzona jest po angielsku, a nie fińsku, jak w pierwszej części. Przyznam, że odebrało to coś z tej fińskiej swojskości czy naturalności – i wcale nie mam na myśli przekleństw. Z kolei rozmach kontynuacji raczej pozostał na podobnym poziomie.

Heavy Trip 2 miał pomysł na siebie, choć nie zapomniał o nawiązywaniu do pierwszej części. Mimo wszystko nie ma w sobie tej lekkości i prawdziwej nuty metalowego szaleństwa. Wierzę, że w scenariuszu wyglądało to wszystko obiecująco, ale zabrakło dynamiki – czy to w prowadzeniu akcji, czy w relacjach między bohaterami. Na szczęście pod względem muzyki wszystko się zgadza – jest ciężko i growlowo. Nie doświadczamy tu żadnej profanacji metalu – film nie obraża fanów tej muzyki, choć wiadomo, że żartów z niej nie brakuje. Mamy pełne zrozumienie tematu i szacunek dla ciężkich brzmień. Choć Heavy Trip 2 to niezła rozrywka, to p

ozostawia niedosyt, że nie wyszło lepiej.

Heavy Trip 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,0

2024
Heavy Trip 2
Heavy Trip 2 Komedia

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Antybohater DCU dostanie swój kinowy projekt? Specyficzna odpowiedź Jamesa Gunna

2 Thunderbolts*
-

Kiedy premiera Thunderbolts* w Disney+? Oficjalna data!

3 Wednesday: sezon 2
-

Jaki będzie finał 2. sezonu Wednesday? Oto zwiastun drugiej połowy i nowe zdjęcia

4 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

5 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

6 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV