Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jujutsu Kaisen: Execution - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 12 grudnia 2025

W oczekiwaniu na 3. sezon Jujutsu Kaisen studio Mappa wprowadziło do kin jego filmową zapowiedź. Czy ta „rozgrzewka” spełniła swoje zadanie?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
12 grudnia 2025
Data premiery w Polsce: 12 grudnia 2025
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  anime 
recenzja jujutsu kaisen: execution
Jujutsu Kaisen: Execution fot. Mappa
Reklama

Serial Jujutsu Kaisen, który w 2023 roku królował wśród fanów anime, powróci z dalszym ciągiem historii już w styczniu. Z tej okazji studio Mappa postanowiło wypuścić produkcję Jujutsu Kaisen: Execution. To film kompilacyjny, który rządzi się swoimi prawami. Ten specyficzny format jest bardzo często stosowany przez Japończyków, ale niekoniecznie lubiany przez zachodnich widzów. W wypadku tego anime dostaliśmy podsumowanie wydarzeń z 2. sezonu oraz nadchodzące dwa pierwsze odcinki z trzeciej odsłony. Podobny event odbył się choćby przy premierze 4. sezonu Demon Slayer, ale jasno wtedy powiedziano, czego można oczekiwać w kinie.

Pierwsze 30 minut Jujutsu Kaisen: Execution to pierwszorzędny montaż wątku Incydent w Shibuyi, który obfitował w szokujące i makabryczne wydarzenia. Co ciekawe, nie pokazano ich wszystkich – po to chyba, żeby nieco stonować rozlew krwi, a całość nie okazała się jednym wielkim festiwalem przemocy. Niektóre wątki przedstawiono w dużym skrócie, uatrakcyjniając je piosenkami z anime, więc chwilami film miał formę teledysku. Przynajmniej nadawało to dynamiki tej, jakby nie patrzeć, skondensowanej powtórce z rozrywki. Studio Mappa przezornie pominęło fragmenty ze słabszą animacją, która spotkała się z krytyką fanów. Nie ma co wracać do wpadek i przypominać, że 2. sezon nie wypadł idealnie pod tym względem. Na szczęście fragment przypominający mija szybko, choć ogląda się go ze średnim skupieniem, wyczekując końca.

nullfot. MAPPA

Następnie pojawia się dalszy ciąg historii, obejmujący dwa odcinki z 3. sezonu. Cofnięto odroczenie kary śmierci nałożonej na Yujiego, który w Tokio poluje na klątwy razem z Choso. Bohaterowie zostają zaatakowani przez Naoyę Zen'ina, który pragnie stanąć na czele klanu, oraz przez Yutę Okkotsu. Tego drugiego poznaliśmy w filmie Jujutsu Kaisen 0, gdzie przyczynił się do śmierci Suguru Geto. To on głównie pojawiał się w zwiastunach produkcji, które zapowiadały wielkie starcie między uczniami Satoru Gojo. Po kilku latach chłopak już znakomicie panuje nad przeklętą energią, niemal dorównując potęgą swojemu senseiowi. Walka intrygowała, ale więcej w niej było "parkouru" Itadoriego, czyli ucieczki niż bezpośredniego pojedynku. Czy starcie było warte wielkiego ekranu? Nie za bardzo. Ale mimo wszystko studio Mappa poświęciło mu dużo uwagi, więc jakość animacji satysfakcjonuje. Nieco gorzej to wyglądało w przypadku walki Choso z Naoyą. Tutaj zastosowano zniekształconą i falującą kreskę, której nie jestem zwolenniczką. Ale przynajmniej to krótkie starcie nadrabiało tym, że emocjonowało, wciskało w fotel i zaskakiwało zwrotami akcji.

Film, którego pełna nazwa to Jujutsu Kaisen: Execution - Shibuya Incident x The Culling Game Begins, okazuje się wstępem do wątku o Igrzyskach Migracyjnych. Wykorzystano tę sposobność do wyjaśnienia ich zasad oraz wyjawienia stawki, która okazuje się wysoka. Ale cóż z tego, skoro nie wiemy, jak będą się prezentować? Nie wiemy nawet, jacy przeciwnicy się pojawią.

Jujutsu Kaisen - 3. sezon

arrow-left
Jujutsu Kaisen - 3. sezon
fot. MAPPA
arrow-right

Jujutsu Kaisen Execution trudno nazwać pełnoprawnym filmem, ale poniekąd sprawia takie pozory. Zrezygnowano z openingów i endingów, aby akcja rozkręcała się płynnie, a fabuła rozwijała się bez przerywników. Wizualnie anime wygląda ładnie – jak za najlepszych momentów serialu! Natomiast wciąż można dostrzec pewne niedociągnięcia i animatorskie sztuczki. Skoro studio Mappa zdecydowało się na kinową dystrybucję, to czemu nie przyłożyli się maksymalnie do tych "odcinków", żeby chociaż one nie budziły żadnych zastrzeżeń? Trudno mi to zrozumieć…

Na pewno film spełnił swoje zadanie. Przypomniał najważniejsze wydarzenia, które w ciągu dwóch lat mogły wylecieć z pamięci, a nie wszyscy mają czas na rewatch. W drugiej części produkcji nie brakowało widowiskowej akcji, której przebieg ekscytował. Do tego wprowadził nas do nowej historii w 3. sezonie. Ostatecznie nie jest to taka strata czasu, jak mogło się wydawać.

Ten film to ewidentny skok na kasę, żerujący na naprawdę dobrych czasach w kinach dla anime. Miejmy nadzieję, że pieniądze trafią do kiepsko opłacanych animatorów i rysowników, którzy starają się, jak mogą. A wtedy zobaczymy zadowalające efekty ich ciężkiej i stresującej pracy w nowej serii, za co trzymam kciuki. I niecierpliwie czekam na dalszy ciąg!

Jujutsu Kaisen Execution
Tagi:  anime 
recenzja jujutsu kaisen: execution
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,5

2020
Jujutsu Kaisen
  Oglądaj TERAZ Jujutsu Kaisen Przygodowy
Powiązane filmy

6,6

2025
Jujutsu Kaisen Execution
Zobacz w kinie Jujutsu Kaisen Execution Akcja

Najnowsze

1 Pomniejsze bóstwa - okładka
-

Kolejne tomy Świata Dysku zapowiedziane

2 Kadr z filmu Pomoc domowa. Od prawej: Sydney Sweeney i Amanda Seyfried
-

Pomoc domowa - pierwsze recenzje. "Guilty pleasure sezonu"

3 BRIDGERTONOWIE 4. SEZON
-

Bridgertonowie - co wydarzy się w 4. sezonie? Kopciuszek, problemy Penelope i romans Violet

4 Agnieszka Holland na planie filmu Franz Kafka
-

Skrócone listy do Oscarów 2026. Holland odpada z Franzem Kafką, ale inni Polacy są w grze

5 Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
-

Rycerz Siedmiu Królestw - nowe zdjęcia z serialu. Westeros bez smoków i magii

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - recenzje krytyków. Przepiękna, ale jednak powtórka z rozrywki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV