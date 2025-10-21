Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kane. Prometeusz nikczemny - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 26 września 2025

Kane. Prometeusz nikczemny to drugi tom przygód Kane’a, nieśmiertelnego wojownika w świecie pełnym brutalności, politycznych intryg i nadprzyrodzonych zagrożeń. Czekających tylko na zagładę i rychły koniec bohatera.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
26 września 2025
Data premiery w Polsce: 26 września 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  fantasy 
eony recenzja Vesper kane
Kane. Prometeusz Nikczemny. Tom 2 Vesper
Reklama

Przyznam szczerze, że od początku wciągnęła mnie ciemna, surowa atmosfera tej opowieści. Kane jako postać jest fascynujący – nieśmiertelny, a jednocześnie pełen sprzeczności i ludzkich słabości. Widzimy go w sytuacjach, w których nie wystarczy siła czy magia, ale trzeba też podejmować decyzje, które mają konsekwencje moralne.

Tom składa się z kilku opowiadań, z których każde pokazuje inną stronę bohatera i świata, w którym żyje. W Krwawniku Kane mierzy się ze zdradą i zemstą, w Lynortis raz jeszcze powraca do zniszczonej cywilizacji, Mroczna muza opowiada o wpływie sztuki na ludzkie umysły, a Zachód dwóch słońc koncentruje się na starciu z pradawnym złem. Każde z tych opowiadań wnosi coś nowego, choć momentami miałam wrażenie, że niektóre wydarzenia są trochę przewidywalne, ale to chyba część uroku klasyki mrocznego fantasy.

Kane. Prometeusz Nikczemny. Tom 2Źródło: Vesper

Najbardziej wciągało mnie właśnie zderzenie brutalnego świata z refleksją moralną Kane’a. Jego decyzje, zdrady, walki wszystko jest tu przesiąknięte napięciem, a przy tym autor pozwala nam zobaczyć, że nawet nieśmiertelny wojownik nie jest wolny od ludzkich dylematów. Lubię też to, że w tle pojawiają się elementy filozoficzne, pytania o naturę dobra i zła, o granice władzy i konsekwencje nieśmiertelności. To sprawia, że powieść nie jest tylko serią bitew i intryg, ale też czymś głębszym.

Styl Wagnera jest gęsty, bogaty w detale i momentami trzeba się skupić, żeby nie zgubić wątku. Mnie to akurat pasowało, bo lubię, gdy książka wymaga od czytelnika uwagi, dodaje to wrażenia pełniejszego zanurzenia w świat przedstawiony. Z drugiej strony momentami tempo trochę spada, a niektóre opisy zdają się ciągnąć, co może zniechęcić czytelników oczekujących ciągłej akcji.

Podobało mi się też, że każdy tekst w tym tomie może funkcjonować samodzielnie, choć oczywiście znajomość wcześniejszych przygód Kane’a daje pełniejszy obraz bohatera. Nie czułam jednak braku kontekstu, historia jest przystępna i wciągająca, a opowiadania dobrze uzupełniają się nawzajem.

Podsumowując, Kane. Prometeusz nikczemny to mroczna, klimatyczna lektura, która wciąga zarówno przez akcję, jak i przez złożoność postaci. Nie jest to powieść wyłącznie dla fanów fantasy – jeśli lubisz bohaterów pełnych sprzeczności, moralne dylematy i atmosferę surowego, niebezpiecznego świata, to zdecydowanie warto po nią sięgnąć.

Kane. Prometeusz Nikczemny. Tom 2
Tagi:  fantasy 
eony recenzja Vesper kane
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pasja
-

Monumentalna Pasja 2 z ogromnym budżetem! Gibson pokaże bitwy aniołów z demonami

2 Catan
-

Catan jako serial! Netflix stworzy uniwersum oparte na kultowej grze planszowej

3 Troll 2
-

Troll 2 - zwiastun kontynuacji hitu Netflixa. Potwory walczą w mieście!

4 Terapia bez trzymanki - sezon 3
-

Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

5 HBO Max
-

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

6 Marvel Zombies w Marvel Rivals
-

Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV