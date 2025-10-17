Krystyno, uspokój się! - recenzja książki

Krystyno, uspokój się! - recenzja książkiData premiery w Polsce: 9 października 2025
Jaka jest druga powieść Sylwii Dec, znanej z Balkonów i demonów? Jeszcze bardziej szalona, nieposkromiona i z przytupem. Czytelnicy, poznajcie niemoralną i pyskatą południcę Krystynę! Będzie się działo!
Krystyno, uspokój się! to zwariowana książka o wiekowej, choć wciąż młodej ciałem południcy Krystynie, która ma niewyparzony język, amoralne podejście niemal do wszystkiego, dar wzbudzania chuci i porubstwa w najbliższym otoczeniu oraz rzucania zaklęć rymem częstochowskim, a także niewątpliwy talent do pakowania się w kłopoty. Bywa bezpośrednia jak uderzenie młotem, otwarta niczym wrota od stodoły i… znudzona. Okazuje się bowiem, że przestaje ją bawić wszystko, co do tej pory kochała, czyli wywoływanie zamętu i orgietek, a po cichu zostaje tylko mały domek z zapuszczonym ogródkiem, dieta kartonikowa i miłość do Wspaniałego stulecia oraz sułtana Sulejmana. Niemniej Krystyna, nawet sama przed sobą, nie chce się przyznać, że po prostu się starzeje. Szydzi z dawnej przyjaciółki, wiedźmy Honoraty, że sobie na to pozwoliła.
Tymczasem przewrotny los na czele z czterema kościelnymi gosposiami oraz pilnującymi porządku wśród magicznych agentami ZUO (Zakład Ubezpieczeń Odwiecznych) sprawi, że Krystyna zostanie zmuszona do odwiedzenia sanatorium dla demonów i upiorów, którego pensjonariusze są starsi niż epoka kamienia łupanego. To ją odstręcza i obrzydza. Momentalnie ma na pieńku ze wszystkimi, w tym ze szkaradnymi mamonami i płanetnikiem na emeryturze, chadzającym w różowym szlafroku, co jednak nie oznacza, że gdy ktoś im zagrozi, odwróci się na pięcie i pójdzie w siną dal. Mimo że zagrożenie jest z gatunku tych niesłychanie pogiętych i psychopatycznych. Po drodze – czyli w trakcie walki z wrogiem – południca przekona się, że płanetnik Michał jednak nie jest taki zły. Ba, może nawet całkiem interesujący…
Co ciekawe, Krystynę z początku trudno polubić. Jest egoistyczna do bólu, nietaktowna, złośliwa i pyskata, nie trzyma języka za zębami, klnie jak szewc, a jej wspominki z przeszłości wywołują dreszcze. Jednak z czasem przywykamy do jej osobowości i zaczynamy jej kibicować, a i ona się zmienia. Odrobinę. Poza tym całkowicie urzeka czytelnika tło opowieści – bo czegóż tam nie ma! Prócz ciętych dialogów i szalonych wydarzeń, opisanych dosadnym i sarkastycznym językiem, pojawia się cała galeria postaci i miejsc. Wśród drugoplanowych bohaterów znajdziemy choćby ZombiePiotrusia, mistrza makijażu. Z przedmiotów pojawia się na przykład podrzucony przez niego Złogarek – którego nie da się unicestwić, a który wrzeszczy, jeśli nie wysłucha się jego rad. Z kolei wśród lokalizacji wyróżnia się sanatoryjna, tajna Zbereźnoteka: biblioteczny zakątek skrywający opowieści tak niecenzuralne i durnowate, że aż trudno je opisać.
Marta Kisiel słusznie napisała w swojej „polecajce”, że jest to najbardziej przegięta książka roku. Trudno się z nią nie zgodzić. Krystyno, uspokój się! to totalna jazda bez trzymanki pod każdym względem – stylistycznym, fabularnym i postaciowym. Dlatego nie sposób jej nie pokochać.
Poznaj recenzentaMonika Kubiak
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1966, kończy 59 lat