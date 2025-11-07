Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

Fot. Netflix

Reklama

Na początku wideo jest retrospekcja z 1. sezonu Stranger Things, w której Will Byers śpiewa pod nosem, uwięziony w świecie po Drugiej Stronie. Możemy także zobaczyć na własne oczy, jak chłopiec w pojedynkę walczył z potworami, czekając na ratunek. Wiele osób mogło zastanawiać się, jak przetrwał w tak niebezpiecznym miejscu. Teraz możemy to zobaczyć na własne oczy. Mały Will bronił się za pomocą strzelby, wspinał na szczyty wysokich drzew i skakał z jednej gałęzi na drugą, by uciec przed demogorgonem. Niestety, ten i tak go dopadł.

Tu robi się naprawdę ciekawie. Okazuje się, że demogorgon działał na usługach Vecny, czyli głównego złoczyńcy z serialu. W kolejnej scenie widzimy, jak antagonista zabiera go ze sobą i podłącza mu do ciała jakąś rurkę. Następnie Vecna mówi na głos, że razem dokonają pięknych rzeczy. To może wyjaśniać więź chłopca z Drugą Stronę po powrocie do domu. Mógł wyczuwać zagrożenie i nie mógł tego wyjaśnić. Mamy tu także piękną klamrę narracyjną, łączącą pierwszy sezon z ostatnim. Najwyraźniej wszystko zaczęło się i skończy na Willu Byersie.

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things i nowe plakaty możecie zobaczyć w poniższej galerii. Dajcie znać, czy czekacie na zakończenie serialu, który stał się jednym z największych Netflixa.