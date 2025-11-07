fot. Des Willie // Amazon Prime Video

Nocny recepcjonista powraca po 9 latach z 2. sezonem, w którym ponownie zobaczymy w głównej roli Toma Hiddlestona. Oparty na postaciach stworzonych przez Johna le Carré, serial śledzi losy agenta MI6 Jonathana Pine’a, który ściga się z czasem, by ujawnić spisek mający na celu destabilizację kraju. Zdrada czyha na każdym kroku, a on musi zdecydować, czyje zaufanie musi zdobyć i jak daleko jest gotów się posunąć, zanim będzie za późno.

Ponadto w nowym sezonie do swoich ról powrócili: Olivia Colman, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone i Noah Jupe. Z kolei do obsady dołączyli Indira Varma, Paul Chahidi i Hayley Squires.

W sieci pojawił się pierwszy teaser Nocnego recepcjonisty. Nie podano dokładnej daty premiery nowego sezonu. Wiadomo tylko, że zadebiutuje on jeszcze w 2025 roku.

Nocny recepcjonista - teaser 2. sezonu

Nocny recepcjonista - zdjęcia z 2. sezonu

Nocny recepcjonista - fabuła 2. sezonu

Pine (Tom Hiddleston) myślał, że pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, jako Alex Goodwin – agent MI6 niskiego szczebla kierujący jednostką obserwacyjną w Londynie – prowadzi spokojne, monotonne życie. Pewnej nocy przypadkowe spotkanie starego najemnika Ropera zmusza Pine'a do działania, co prowadzi do brutalnego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem (Diego Calva). W tej niebezpiecznej, nowej podróży Pine spotyka Roxanę Bolaños (Camila Morrone), bizneswoman, która niechętnie pomaga mu zinfiltrować kolumbijską operację zbrojeniową Teddy'ego. Po dotarciu do Kolumbii Pine zostaje wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczny spisek związany z bronią i szkoleniem partyzanckiej armii.