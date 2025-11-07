Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Teaser 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Tom Hiddleston wraca do akcji po 9 latach!

Pojawiła się pierwsza zapowiedź 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Postać Toma Hiddlestona zostanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczny spisek.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  teaser 
zdjęcia zwiastun nocny recepcjonista
Nocny recepcjonista - 2. sezon fot. Des Willie // Amazon Prime Video
Reklama

Nocny recepcjonista powraca po 9 latach z 2. sezonem, w którym ponownie zobaczymy w głównej roli Toma Hiddlestona. Oparty na postaciach stworzonych przez Johna le Carré, serial śledzi losy agenta MI6 Jonathana Pine’a, który ściga się z czasem, by ujawnić spisek mający na celu destabilizację kraju. Zdrada czyha na każdym kroku, a on musi zdecydować, czyje zaufanie musi zdobyć i jak daleko jest gotów się posunąć, zanim będzie za późno.

Czytaj więcej: Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

Ponadto w nowym sezonie do swoich ról powrócili: Olivia Colman, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone i Noah Jupe. Z kolei do obsady dołączyli Indira Varma, Paul Chahidi i Hayley Squires. 

W sieci pojawił się pierwszy teaser Nocnego recepcjonisty. Nie podano dokładnej daty premiery nowego sezonu. Wiadomo tylko, że zadebiutuje on jeszcze w 2025 roku.

Nocny recepcjonista - teaser 2. sezonu

Nocny recepcjonista - zdjęcia z 2. sezonu

Nocny recepcjonista - 2. sezon

arrow-left
Nocny recepcjonista - 2. sezon
fot. Des Willie // Amazon Prime Video
arrow-right

Nocny recepcjonista - fabuła 2. sezonu

Pine (Tom Hiddleston) myślał, że pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, jako Alex Goodwin – agent MI6 niskiego szczebla kierujący jednostką obserwacyjną w Londynie – prowadzi spokojne, monotonne życie. Pewnej nocy przypadkowe spotkanie starego najemnika Ropera zmusza Pine'a do działania, co prowadzi do brutalnego spotkania z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem (Diego Calva). W tej niebezpiecznej, nowej podróży Pine spotyka Roxanę Bolaños (Camila Morrone), bizneswoman, która niechętnie pomaga mu zinfiltrować kolumbijską operację zbrojeniową Teddy'ego. Po dotarciu do Kolumbii Pine zostaje wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczny spisek związany z bronią i szkoleniem partyzanckiej armii.

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  teaser 
zdjęcia zwiastun nocny recepcjonista
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,4

2016
Nocny recepcjonista
Oglądaj TERAZ Nocny recepcjonista Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Stranger Things 5. sezon Will
-

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

2 Dom dobry/Wszyscy jesteśmy Chrystusami/Zabawa zabawa
-

Najmocniejsze polskie filmy – najbardziej poruszające i brutalne produkcje, które zostają z widzem na długo

3 Bone Lake
-

Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

4 Jennifer Lawrence
-

Panna Piggy dostanie swój pierwszy film. Inspiracją „cancel culture” i lockdown

5 It Ends With Us
-

Kolejna runda w walce Lively vs. Baldoni. W grę wchodzi gigantyczne odszkodowanie

6 Biegnij!
-

Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV