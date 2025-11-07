Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

fot. LD Entertainment

Bone Lake zadebiutował 21 września 2024 roku na festiwalu Fantastic Fest. W kinach w Stanach Zjednoczonych pojawił się znacznie później - 3 października, ale już 2025 roku. Na polską premierę trzeba było poczekać jeszcze trochę czasu, ale ta już niebawem. Scenariusz do erotycznego thrillera napisał Joshua Friedlander, a całość wyreżyserował Mercedes Bryce Morgan.

Bone Lake - zwiastun filmu i data premiery

Premiera filmu Bone Lake jest zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.

Bone Lake - opis fabuły

Romantyczny weekend w odludnym miejscu nad jeziorem Bone Lake zamienia się w koszmar, gdy dwie pary przez pomyłkę wynajmują ten sam dom. Pod jednym dachem lądują Sage i Diego, para z problemami oraz Will i Cin - idealni kochankowie rodem z Instagrama. To, co początkowo wydaje się drobnym nieporozumieniem, szybko przeradza się w pokręconą grę, pełną uwodzenia, seksu i kłamstw -prowokując krwawą walkę o przetrwanie.

W obsadzie znajduje się: Maddie Hasson, Alex Roe, Andra Nechita i Marco Pigossi.