Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

Bone Lake debiutował na festiwalu w 2024 roku, a w Stanach Zjednoczonych ponad miesiąc temu. Niebawem trafi w końcu do polskich kin. Na kiedy zaplanowana datę premiery?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Bone Lake 
zwiastun
Bone Lake fot. LD Entertainment
Reklama

Bone Lake zadebiutował 21 września 2024 roku na festiwalu Fantastic Fest. W kinach w Stanach Zjednoczonych pojawił się znacznie później - 3 października, ale już 2025 roku. Na polską premierę trzeba było poczekać jeszcze trochę czasu, ale ta już niebawem. Scenariusz do erotycznego thrillera napisał Joshua Friedlander, a całość wyreżyserował Mercedes Bryce Morgan.

Powstanie kontynuacja kultowego horroru? Pierwsza część do dziś śni wam się po nocach

Bone Lake - zwiastun filmu i data premiery

Premiera filmu Bone Lake jest zaplanowana na 14 listopada 2025 roku.

Bone Lake - opis fabuły

Romantyczny weekend w odludnym miejscu nad jeziorem Bone Lake zamienia się w koszmar, gdy dwie pary przez pomyłkę wynajmują ten sam dom. Pod jednym dachem lądują Sage i Diego, para z problemami oraz Will i Cin - idealni kochankowie rodem z Instagrama. To, co początkowo wydaje się drobnym nieporozumieniem, szybko przeradza się w pokręconą grę, pełną uwodzenia, seksu i kłamstw -prowokując krwawą walkę o przetrwanie.

W obsadzie znajduje się: Maddie Hasson, Alex Roe, Andra Nechita i Marco Pigossi.

Źródło: YouTube

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Bone Lake 
zwiastun
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,7

2024
Bone Lake Horror

Najnowsze

1 Jennifer Lawrence
-

Panna Piggy dostanie swój pierwszy film. Inspiracją „cancel culture” i lockdown

2 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Teaser 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Tom Hiddleston wraca do akcji po 9 latach!

3 It Ends With Us
-

Kolejna runda w walce Lively vs. Baldoni. W grę wchodzi gigantyczne odszkodowanie

4 Biegnij!
-

Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

5 Amanda Seyfried w filmie The Testament of Ann Lee
-

Nazywano ją żeńskim wcieleniem Chrystusa. Zwiastun filmu o Ann Lee

6 Między światłem a cieniem
-

Jan Holoubek w wywiadzie-rzece opowie jak się tworzy kino

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV