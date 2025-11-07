Predator: film krótkometrażowy na podstawie komiksu Dark Horse

Fot. Kadr z filmu ma platformie YouTube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=08eTp-I5jSo

Jak możemy dowiedzieć się z opisu, inspiracją do stworzenia krótkometrażowej animacji była seria Fire and Stone, wydawana przez Dark Horse Comics. Jej scenarzystą był Joshua Williamson, a za rysunki odpowiadał Christopher Mooneyham. Styl animacji ma być za to ukłonem w stronę antologii Predator: Killer of Killers w reżyserii Dana Trachtenberga i Josha Wassunga. Za animację 3D odpowiadał użytkownik @mrvegaofficial, który korzysta z popularnego programu graficznego Blender. Projekt stworzył we współpracy z Bauan Edits i @FuzzekeMusic‬. Wyniki ich pracy możecie zobaczyć poniżej.

W skrócie, Fire and Stone rozgrywa się w uniwersum Alien vs. Predator. To crossover dwóch potężnych popkulturowych franczyz, czyli Obcego i Predatora. Komiks został wydany po raz pierwszy jesienią 2014 roku. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Prometeusz. Saga składa się z czterech miniserii, które się ze sobą łączą, a każda z nich – z czterech numerów. Dodatkowo wydano ostatni zeszyt, który zamyka główny wątek fabularny. Całość skupia się na pochodzeniu Obcych i Inżynierów.