Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Predator: film krótkometrażowy na podstawie komiksu Dark Horse

Na platformie YouTube pojawiła się krótkometrażowa animacja zatytułowana Predator: Fire And Stone, zainspirowana komiksem o tej samej nazwie. To robota fanów, a nie oficjalne wideo. Całość robi jednak wrażenie.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  obcy 
predator
Predator: Fire and Stone Fot. Kadr z filmu ma platformie YouTube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=08eTp-I5jSo
Reklama

Jak możemy dowiedzieć się z opisu, inspiracją do stworzenia krótkometrażowej animacji była seria Fire and Stone, wydawana przez Dark Horse Comics. Jej scenarzystą był Joshua Williamson, a za rysunki odpowiadał Christopher Mooneyham. Styl animacji ma być za to ukłonem w stronę antologii Predator: Killer of Killers w reżyserii Dana Trachtenberga i Josha Wassunga. Za animację 3D odpowiadał użytkownik @mrvegaofficial, który korzysta z popularnego programu graficznego Blender. Projekt stworzył we współpracy z Bauan Edits i @FuzzekeMusic‬. Wyniki ich pracy możecie zobaczyć poniżej. 

W skrócie, Fire and Stone rozgrywa się w uniwersum Alien vs. Predator. To crossover dwóch potężnych popkulturowych franczyz, czyli Obcego i Predatora. Komiks został wydany po raz pierwszy jesienią 2014 roku. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Prometeusz. Saga składa się z czterech miniserii, które się ze sobą łączą, a każda z nich – z czterech numerów. Dodatkowo wydano ostatni zeszyt, który zamyka główny wątek fabularny. Całość skupia się na pochodzeniu Obcych i Inżynierów.

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  obcy 
predator
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things 5. sezon Will
-

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

2 Dom dobry/Wszyscy jesteśmy Chrystusami/Zabawa zabawa
-

Najmocniejsze polskie filmy – najbardziej poruszające i brutalne produkcje, które zostają z widzem na długo

3 Bone Lake
-

Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

4 Jennifer Lawrence
-

Panna Piggy dostanie swój pierwszy film. Inspiracją „cancel culture” i lockdown

5 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Teaser 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Tom Hiddleston wraca do akcji po 9 latach!

6 It Ends With Us
-

Kolejna runda w walce Lively vs. Baldoni. W grę wchodzi gigantyczne odszkodowanie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV