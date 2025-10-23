Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 5 - recenzja

Data premiery w Polsce: 22 października 2025

Piąty odcinek Kulawych konie zaserwował dużo humoru, ale też niezwykle przewidywalne zwroty akcji. Ale przynajmniej bardzo dobrze zbudował grunt pod finał sezonu.
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
22 października 2025
Data premiery w Polsce: 22 października 2025
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  apple tv+ 
kulawe konie slow horses recenzja 5. sezon
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Kulawe konie - sezon 5, odcinek 5 fot. Apple TV+
Reklama

W każdym poprzednim sezonie w piątym odcinku Kulawych koni następował wzrost tempa akcji, poparty rozwikłaniem niemal wszystkich zagadek i tajemnic. Zazwyczaj mieliśmy do czynienia z punktem zwrotnym, a wydarzenia przynosiły sporo emocji. W najnowszej serii jest inaczej, bo nie dostaliśmy żadnego zastrzyku adrenaliny. W zamian otrzymaliśmy dużo humoru.

W tych komediowych scenach przodowali River i Coe. Ich interakcje i dialogi śmieszyły. Szczególnie rozbraja Coe, w którego wciela się Tom Brooke. Jego bohater jest bardzo specyficzny – aż przypomina się jego rola w Kaznodziei. Jack Lowden nie daje się mu przyćmić, bo dobrze wyczuwa, jak jego postać powinna reagować. Dzięki jego grze można wyczytać wiele uczuć, które targają Riverem po wypadku Gimballa. I to też rozbawia. Doskonale wypadła scena, w której Cartwright w konfrontacji z Lambem odpowiedział, że to Batman ma zadrę z pingwinami z zoo. To był kapitalny żart na wielu poziomach. To nie był dobry moment na tego typu dowcipną odzywkę. Rozbawił też fakt, że Gary Oldman grał komisarza Gordona, co jest wspaniałym easter eggiem.

Ponadto twórcy w dość nietypowy sposób poprowadzili scenę spotkania z Lambem. Już po nowym dresie Rivera powinien on domyślić się, że ten kłamie w sprawie Gimballa – a nie dopiero po reakcji na zarzut, że nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, czy po braku kaptura na głowie Coe. Ostatecznie jednak nie ma większego znaczenia, które z tych wskazówek naprowadziły go na prawdę o śmierci kandydata na burmistrza, ponieważ i tak zamierza ich chronić w MI5. T0 pozwala im działać bez przeszkód.

Odcinek może i nie dostarczył zapierającej dech w piersiach akcji, ale przynajmniej wyjawił wiele informacji podczas przesłuchania Tary. Za destabilizację odpowiadają Libijczycy, którzy mszczą się za działania Wielkiej Brytanii w ich kraju. Jeśli chodzi o Tarę, to od początku wydawało się, że kłamie, a Flyte powinna ją przejrzeć. To wrażenie potęgowały kolejne sceny z Whelanem, którego wodziła za nos. Widz mógł dostrzec mnóstwo tzw. czerwonych flag wskazujących, że ich urabia. Zresztą Hiba Bennani grała tak, aby wyraźnie było widać, że emocje jej bohaterki są fałszywe i nie powinni jej ufać. Obserwowanie tego, jak wszystko idzie zgodnie z jej planem, aż do przewidywalnego twista, że jest terrorystką, było po prostu bolesne.

nullfot. Apple TV+

Miejmy nadzieję, że taki przebieg wydarzeń to celowe działanie twórców, którzy po prostu woleli się skupić na obnażaniu niekompetencji i naiwności Whelana, prowadzących do paraliżu w MI5. Zresztą zdegustowane miny Taverner i Flyte wiele mówiły. Z drugiej strony można się zastanowić, czy one też dały się oszukać Tarze? Może wcale nie są lepsze od swojego szefa? Na te odpowiedzi musimy poczekać do finałowego odcinka, ale ten przebieg wydarzeń i wątpliwe zachowania postaci niepokoją.

Tym razem dostaliśmy mniej Catherine i Shirley, które przyczyniły się do odkrycia tego, że Tara bierze udział w destabilizacji kraju. Nie zdążyły ostrzec Regent's Park, ale Slough House będzie mogło przystąpić do działania w celu powstrzymania terrorystów. Wplątano w tę scenę jeszcze rozmowę telefoniczną Rivera z dziadkiem, która chwyciła za serce w zupełnie niespodziewanym momencie całej historii. Jonathan Pryce pojawił się na krótką chwilę, ale znakomicie zagrał dezorientację swojej postaci, która wciąż przejawia rozczulającą troskę o wnuka.

To nie był jedyny gościnny występ w odcinku, bo do roli Molly powróciła jeszcze Naomi Wirthner. Jak się okazało, stała się ofiarą "restrukturyzacji", a Whelan potraktował ją lekceważąco, co też budziło niesmak. Bohaterka w jakiś sposób pomoże Lambowi, co wzbudza sporą ciekawość. W tym odcinku mniej było Ho, który "przysłużył" się MI5 –pozwolił na aktywowanie kodu w swoim komputerze, doprowadzając do blackoutu w siedzibie wywiadu. Jego śmiech z powodu błędu technika wywoływał mieszane uczucia – zastanawiam się, czy nie jest zdrajcą. To chyba nie było intencją scenarzystów, aby kwestionować lojalność Ho wobec kraju. W każdym razie ten twist nie zaskoczył.

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 5

arrow-left
Kulawe konie - sezon 5, odcinek 5
fot. Apple TV+
arrow-right

Przedostatni odcinek 5. sezonu był całkiem wciągający. Wiele tajemnic wyjaśniono, a końcówka ekscytowała, bo plan Tary się powiódł. Natomiast zwroty akcji były tak przewidywalne, że aż zastanawiam się, czy twórcy sobie z widzami nie pogrywają. To zupełnie nie w stylu Kulawych koni, które przeobraziły się w szpiegowską komedię. Wciąż bardzo dobrze ogląda się ten serial, ale mimo wszystko za dużo tu żarcików oraz ogranych rozwiązań fabularnych. Może twórcy szykują nam wielką niespodziankę, która wywróci do góry nogami historię i sposób myślenia o tym epizodzie, ale obecnie czuję się rozczarowana.  

Na plus należy zaliczyć to, że odcinek bardzo dobrze zbudował grunt pod finałowy epizod. Sytuacja stała się poważna, a zagrożenie realne. Stawka wzrosła, bo zasugerowano, że działania Libijczyków mogą doprowadzić do śmierci wielu ludzi. Wszystko pozostaje w rękach Slough House i jego agentów. Miejmy nadzieję, że w końcówce tego sezonu Kulawe konie nabiorą nieco powagi, twisty zaskoczą, a akcja wciśnie w fotel, tak jak to było w poprzednich sezonach.

Kulawe konie
Tagi:  apple tv+ 
kulawe konie slow horses recenzja 5. sezon
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Kulawe konie
Oglądaj TERAZ Kulawe konie Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 West Side Story - Steven Spielberg
-

John Williams znów stworzy muzykę do nowego filmu Spielberga. Historyczna rocznica!

2 Czarnoksiężnik z Oz Dorotka Judy Garland
-

Wicked 2 - czy zobaczymy twarz Dorotki? Reżyser odpowiada

3 Gandalf w filmie Władca Pierścieni
-

Władca Pierścieni ofiarą propagandy administracji Trumpa. Fani Tolkiena mają dość

4 Raport mniejszości
-

Colin Farrell wspomina Raport mniejszości. Zakrapiane urodziny, 46 dubli i wściekły Tom Cruise

5 Mongul
-
Plotka

"Thanos DC" złoczyńcą Man of Tomorrow? Nowa plotka zdaje się to sugerować

6 W wody kołysaniu
-

Urodę przekuć w broń: powieść W wody kołysaniu już w sprzedaży

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV