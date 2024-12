Lecznictwo ludu polskiego - recenzja książki

Replika

Lecznictwo ludu polskiego to bardzo ciekawa pozycja. Trzeba zaznaczyć, że ze względu na trudny język nie spodoba się każdemu. Uważam jednak, że warto wznawiać pozycje sprzed dziesięcioleci. Nikt przecież nie mówił, że będzie to lektura łatwa, lekka i przyjemna.

W dzisiejszych czasach sporo ludzi zaczyna się interesować dawnymi religiami i deklaruje powrót do pogaństwa. O fascynacji naturalnymi metodami leczenia nie wspomnę, bo to zawsze cieszyło się dużą popularnością. Książka Henryka Biegeleisena jest ciekawym kompendium prezentującym wiedzę dotyczącą leczenia naszych przodków. Znajdziemy tu także sporo informacji dotyczących tradycji i wierzeń.

Do treści zawartych w Lecznictwie ludu polskiego należy podchodzić ze świadomością tego, jak zamierzchłych czasów dotyczyły. Sam autor był nie tylko literaturoznawcą, ale także etnologiem, co widać. Gdyby ktoś miał cień wątpliwości, podkreślę, że nie jest to encyklopedia zdrowia, z której będzie można bezpiecznie korzystać w domu i w ogrodzie.

Podczas lektury dowiemy się między innymi tego, co uznawano za szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka. Ponieważ książka dotyczy ludowości, nie mogło zabraknąć fragmentów o dawnych bóstwach, demonach i innych przyjemniaczkach, których celem egzystencji było uprzykrzanie ludziom życia. Warto jednak wspomnieć, że niektóre metody uzdrawiania naszych przodków można zaliczyć do kategorii „śmieszno i straszno”. Od niektórych opisów włos jeży się na głowie.

Podsumowując, Lecznictwo ludu polskiego jest pozycją obowiązkową dla ludzi, którzy interesują się tematem tradycji, wsi i medycyny. Tacy czytelnicy będą zachwyceni! O odczuciach innych trudno mówić. Sama z ciekawością wypatruję kolejnych książek, które zdecyduje się wydać Replika.