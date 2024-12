Legendy i baśnie krymskotatarskie - recenzja książki

Replika

Wydając zbiory baśni i legend z różnych zakątków świata, wydawnictwo Replika robi bardzo dobrą robotę. Z punktu widzenia literackiego możemy po prostu przeczytać tytułowe legendy i baśnie. Jednak nie sposób nie dostrzec ważnej strony kulturowej. Nie wydaje mi się, żeby inne teksty – poza tymi religijnymi – równie dosadnie dokumentowały, w co wierzono w różnych zakątkach naszego globu. Bardzo ciekawe są we wstępie do Legend i baśni krymskotatarskich wyjaśnienia, skąd w ogóle wzięła się nazwa "Krym".

Oprócz tego baśnie mają za zadanie przemycać w sprytny sposób prawdy moralne. Kiedy trzeba, potrafią solidnie przestraszyć słuchaczy, wzruszyć, a także napełnić serca otuchą i wiarą w szeroko pojętą sprawiedliwość i dobre zakończenie. Tego ostatniego akurat w tym zbiorze nie uświadczymy zbyt często. A jest co czytać, gdyż ten zbiór zawiera w sobie kilkadziesiąt tekstów.

Ta książka raczej nie jest przeznaczona dla najmłodszych. Pod pewnymi względami bracia Grimm czy Andersen mogliby się od nich uczyć, jak zasmucić czytelnika lub wywołać u niego dreszcze. Poza tym styl, w jakim są napisane opowieści, mógłby nie podpasować młodszemu odbiorcy. Przyznam szczerze – czytanie tego zbioru rozłożyłam sobie w czasie. Mimo księżniczek, pięknych kobiet, mężnych bohaterów i najróżniejszych typów spod ciemnej gwiazdy łatwo nie jest.

Kolejną wartościową rzeczą jest umieszczenie w zbiorze przypisów. Nie ukrywam, ten krąg kulturowy jest dość odległy dla Europejczyków. Tym bardziej warto wydawać takie książki. Iwona Czapla już dała nam się poznać jako utalentowana tłumaczka i poszukiwaczka legend. Chylę czoła przed jej dokonaniami. Całość ozdabiają ilustracje, które przypominają ryciny. Doskonale komponują się z całością i nie psują klimatu.

Czekam z niecierpliwością na kolejne wydania legend i baśni!