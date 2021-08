Mandibles - recenzja filmu [Octopus Film Festival 2021]

materiały prasowe

Quentin Dupieux na swoim koncie ma wiele niezwykłych i szalonych filmów, a jednym z bardziej znanych jest oczywiście ten, w którym główną postacią jest zabójcza opona samochodowa, posiadająca nieprawdopodobne zdolności parapsychologiczne. Fabuły tego reżysera nie są jednak absurdalne wyłącznie dla zaspokojenia chęci wykombinowania zabawnego konceptu. Jego kreatywność przekuwana jest w coś znacznie więcej, a dowodem na to jest film Mandibles, w którym dwójka przyjaciół postanawia wytresować gigantycznych rozmiarów muchę.

W Mandibles poznajemy przyjaciół znajdujących się na zakręcie życia. Bohaterowie w kradzionym samochodzie odnajdują wielką muchę. Początkowo zastanawiają się nad jej sprzedażą. W końcu jest to niecodzienny okaz. Jednak w przepływie geniuszu jednego z nich decydują się na wytresowanie jej tak, aby spełniała ich zachcianki.

materiały prasowe

To pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników absurdalnego humoru w kinie. Każda minuta niedługiego seansu wypełniona jest nietypowymi zdarzeniami. Reżyser ma kapitalne wyczucie. Operuje groteską i napięciem w taki sposób, że ani razu w Mandibles nie ma momentu krytycznego. Manu i Jean-Gab nie wchodzą ze sobą w konflikt. Wspierają się do ostatniej minuty filmu i kwitują każdą emocjonalną sytuację, przybijając sobie "byka". Jednocześnie reżyser wykorzystuje klisze do twórczego ich przetworzenia, zatem nie tylko obśmiewa istniejące w kinie gatunkowym schematy, ale także dopowiada do nich całkowicie nowe rozwiązania. Najpiękniejsze w tym filmie jest jednak to, że dla jednych może to być pozbawiony sensu seans głupkowatych zdarzeń, inni zaś znajdą w tej historii drugie dno.

Możliwość interpretowania tropów i poruszanych przez reżysera wątków jest dodatkowym elementem składającym się na frajdę z obcowania z jego nowym dziełem. Dodatkowo Dupieux świetnie czuje formę. Tworzy krótką i zwięzłą historię w bardzo kreatywny sposób, dzięki czemu możemy Mandibles określić mianem artystycznej odpowiedzi na Głupiego i Głupszego, która nie godzi w gusta widowni, a jest świeżą, uroczą i bardzo absurdalną opowieścią zrealizowaną w dobrym smaku.

Mandibles jest wyjątkowym filmem w dorobku tego reżysera. Jeśli więc jego wcześniejsza twórczość trafiała w Wasze gusta, to teraz też będziecie zachwyceni. Historia dwóch przyjaciół tresujących muchę rozmiarów psa może być bardzo wyzwalająca, a Dupieux dobitnie to udowadnia.