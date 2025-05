Maria Callas. Primadonna stulecia - recenzja książki

Znak

Anne Edwards z niezwykłą wrażliwością prowadzi nas przez życie Marii Callas – kobiety, która zrewolucjonizowała świat opery i jednocześnie musiała zmierzyć się z dramatycznymi wyborami i ogromnym cierpieniem. To historia artystki, ale też opowieść o człowieku, który za blaskiem scenicznych świateł skrywał swoją kruchość i samotność. Przyznam szczerze, że jest to już moja druga książka na temat Callas i ta zdecydowanie mocniej przypadła mi do gustu. Może to kwestia narracji, a może niezwykle rozbudowanej fabuły. To kolejna świetna biografia.

Callas była nie tylko gwiazdą, ale też kobietą pełną sprzeczności, walczącą z własnymi demonami. Autorka odsłania trudne relacje, zdrady, porażki i bolesne straty, które towarzyszyły artystce przez całe życie. Poznajemy zarówno triumfy na słynnych scenach La Scali i Metropolitan Opera, jak i cienie prywatnych dramatów, które niejednokrotnie łamały serce i duszę primadonny.

Narracja Anne Edwards jest nie tylko precyzyjna, ale i pełna czułości. Książka staje się intymnym wyznaniem, które pozwala nam wejść w świat Marii Callas, zrozumieć jej wybory i ból, który nosiła w sobie przez lata. To historia o cenie geniuszu, który często wymaga ogromnych poświęceń, czasem przekraczających wyobrażenia.

Dla mnie ta książka to przede wszystkim lekcja o człowieczeństwie, o tym, że za każdym wielkim sukcesem często stoi czyjaś osobista walka i dramat. Maria Callas to nie tylko legenda opery, ale też kobieta, która pomimo swojej niezwykłej kariery musiała zmierzyć się z samotnością i cierpieniem. To pokazuje, jak trudne bywa życie pod presją i jak bardzo człowiek potrzebuje zrozumienia i wsparcia.

Biografia Marii Callas to nie tylko kronika życia wielkiej artystki, to przede wszystkim poruszająca opowieść o kobiecie, której geniusz przeplatał się z bólem i samotnością. Anne Edwards stworzyła książkę pełną emocji, szczerości i prawdy, która pozwala spojrzeć na legendę opery z zupełnie innej perspektywy. Dla mnie ta lektura była ważnym doświadczeniem, przypominającym, że za każdym wielkim talentem kryje się człowiek ze swoimi słabościami i marzeniami. To historia o poświęceniu, walce i sile przetrwania, które potrafią zachwycać, ale też łamać serca.