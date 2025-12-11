placeholder
Reklama
placeholder

Miłość w prezencie - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 3 grudnia 2025

Miłość w prezencie to nowy świąteczny film Netflixa, który korzysta ze schematu klasyka Pani Doubtfire; w tym przypadku bohaterka przebiera się za Świętego Mikołaja. Czy nowa produkcja streamingowa ma czar i urok, których szukamy w święta?
Ocena recenzenta:
3/10
Data premiery w Polsce:
3 grudnia 2025
Data premiery w Polsce: 3 grudnia 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Miłość w prezencie fot. Netflix
Reklama

W branży filmów świątecznych królują telewizje Hallmark i Lifetime. Produkują one tanio, szybko, schematycznie. Jeśli kiedykolwiek oglądaliście produkcje tych stacji, szybko włączą Wam się skojarzenia przy netflixowej Miłości w prezencie. Można odnieść wrażenie, że film rozgrywa się w kilku lokacjach o zimowym, turystycznym klimacie, które w ekspresowym tempie odbierają wiarygodność tej historii. Od razu czuć, że to nie jest poziom typowy dla platformy streamingowej, której świąteczne komedie romantyczne miały mimo wszystko odpowiedni poziom jakości, poniżej którego nie schodzono. Tutaj jakby zdecydowano się obniżyć poprzeczkę, co może być dla wielu problemem. Dają o sobie znać zgrzyty, które negatywnie wpływają na zawieszenie niewiary.  

Tego typu filmy jak Miłość w prezencie trzeba traktować z dystansem, bo gatunkowy miks komedii romantycznej ze świąteczną produkcją to rzecz ekstremalnie prosta, ale też traktowana przez twórców po macoszemu. Tutaj postanowiono zrobić coś w stylu Pani Doubtfire – bohaterka, by zarobić i spełnić marzenie córki, przyjmuje pracę Świętego Mikołaja w popularnym hotelu. Dzięki bratu i jego chłopakowi – którzy najwyraźniej zajmują się tworzeniem kostiumów na hollywoodzkim poziomie, ale zapomniano o tym wspomnieć – ma strój Mikołaja. Dalej dochodzi do odznaczania punktów z listy banałów, schematów i scen ku pokrzepieniu serc. Czasem jest to aż za bardzo kiczowate i uproszczone, by móc przymknąć na to oko i czerpać przyjemność z seansu. Czuć, że to jeden z tych filmów, które bardzo chciałyby znaczyć więcej, niż w rzeczywistości znaczą.

Jednocześnie nie mogę odmówić temu serca i fajnych emocji. Twórcy odnajdują jakiś sens w tej – czasem przesadnej – prostocie, by zbudować świąteczny nastrój i atmosferę z pozytywną energią. Odbija się to na idealistycznych relacjach postaci, różnych rozmowach ku pokrzepieniu serc i uśmiechach obok wykrzykiwania „Wesołych Świąt”. Rozumiem zamysł, chęci i zrobienie czegoś tylko po to, by miało pozytywny wydźwięk. Dlatego – biorąc pod uwagę nawet fajny pomysł na pokazanie schematu ze Świętym Mikołajem – nie jest to aż tak bardzo złe. Czy to jednak wystarczy, byśmy poświęcili na to czas?

Kocham świąteczne komedie romantyczne – nawet te najbardziej schematyczne – ale tym razem nie mogę przymknąć oka na niektóre rozwiązania. Brakuje w tym uroku, co wynika z kompletnego braku chemii między głównymi bohaterami. Wątek romantyczny nie ma absolutnie żadnych emocji i – nawet jak na standardy gatunkowe – jest strasznie spłycony i przyspieszony. Szkoda, bo wielki potencjał drzemał w tym pomyśle. Fundamentalne błędy po stronie realizacji nie pozwoliły mu wybrzmieć.

Film Miłość w prezencie nie jest dobry. Można będzie go sobie puścić w tle przy gotowaniu świątecznych potraw, ale nie tak powinniśmy odbierać kulturę, prawda? Nie ma w tym potrzebnych emocji, humoru ani klimatu – niczego, co nadrobiłoby okropne banały scenariuszowe. Uproszczenia w historii sprawiają, że wypada ona płytko i nieciekawie; nawet na tle gatunku, który jest przecież baśnią o miłości. Znajdziemy wiele przyjemniejszych filmów do oglądania w święta.

Miłość w prezencie
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,1

2025
Miłość w prezencie
Oglądaj TERAZ Miłość w prezencie

Najnowsze

1 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

2 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

3 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

4 paramount logo
-

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

5 Czarna Pantera - zdjęcie
-

Czarna Pantera 3 - wiemy, kiedy może odbyć się premiera. Reżyser sugeruje pożegnanie z MCU

6 Fallout
-

W serialu Fallout w końcu zobaczymy ikoniczne potwory. Dlaczego zwlekano z ich wprowadzeniem?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Rafał Kołsut w programie Ziarno
-

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV