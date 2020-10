Mroczne bractwa i tajne kulty - recenzja książki

Znak

Jonathan J. Moore jest historykiem oraz pisarzem. Tematyka jego książek dotyczy mrocznych stron życia w dawnych czasach. Przez dwadzieścia lat był nauczycielem historii. Na swoim literackim koncie ma pozycje takie jak: Przerażające choroby i zabójcze terapie, czyli historia medycyny, Zastrzelić, zadźgać i otruć, czyli historia morderstwa, a także Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować, czyli historia egzekucji oraz Mroczne bractwa i tajne kulty, czyli historia sekretnych stowarzyszeń.

Mroczne bractwa i tajne kulty podzielone są na pięć części, w każdej omawiane są równe rodzaje sekt, stowarzyszeń owianych tajemnicą. Moore opisuje, m.in. sekty samobójców, starożytne bractwa i współczesne tajne stowarzyszenia. Opisuje historię krwawych ofiar, gorliwych kapłanów oraz mistycznych proroków. Na początku każdej części autor zamieszcza krótką definicję poruszanego zagadnienia, a później przechodzi do omawiania poszczególnych sekt lub bractw.

Najwięcej miejsca Moore poświęcił znanym postaciom przywódców – np. Davidowi Koreshowi, Jimowi Jonesowi czy Charlesowi Mansonowi. Odnajduje między nimi cechy wspólne – takie jak charyzmatyczną osobowość, dar przekonywania i manipulacji. Zwraca uwagę na to, co przyciągało wyznawców do poszczególnych ugrupowań.

Źródło: Znak

Moore na tapetę wziął również stowarzyszenia, które stale są obecne w świadomości ludzkości. Od Ku Klux Klanu, przez Millerytów, Szejkersów, Masonów do Iluminatów. Dowiadujemy się, jakie były początki poszczególnych ugrupowań, kto był ich pierwotnym przywódcą i jak doszło do tego, że przeistoczyły się w coś, co kojarzy nam się z krwawymi ofiarami, mordami itp. Autor szczegółowo opisuje chociażby, wspomniany już, Ku Klux Klan. Cofamy się do wojny secesyjnej i przyczyn, z powodu których założono organizację. Czy od początku była organizacją terrorystyczną? Kto wymyślił strój kojarzący się nam z Klanem? Kto należał do stowarzyszenia? Odpowiedź na te i więcej pytań można odnaleźć podczas lektury Mrocznych bractw i tajnych kultów.

Najnowsza publikacja Moore’a to pozycja dla osób, które wcześniej nie interesowały się podobnymi zagadnieniami. Czytelnicy ci odnajdą tutaj zapewne niejedną ciekawostkę. Warto wspomnieć również, że publikacja pełna jest zdjęć, ilustracji – co wzbogaca całą treść i sprawia, że reportaż będzie atrakcyjnym prezentem dla zainteresowanych taką tematyką. Na plus można zaliczyć również literaturę uzupełniającą, którą podaje na końcu Moore. Lektura Mrocznych bractw i tajnych kultów to również dobry sposób na uporządkowanie posiadanej już wiedzy dla kogoś, kto zgłębiał wcześniej temat sekt, bractw czy tajnych stowarzyszeń.

Czytając przytaczane przez autora historie, czytelnik po raz kolejny musi się zmierzyć z szokiem, jaki wywołuje w nim fanatyzm wyznawców i przywódców. Mroczne bractwa i tajne kulty odkrywają przed nami świat pełen okrucieństwa, z którego trudno uwolnić się po odłożeniu lektury.