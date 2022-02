Mystery, Technomagowie - recenzja komiksowych gier paragrafowych

Fox Games

Gry paragrafowe to książki i komiksy, w których nie czytamy treści tak jak w tych konwencjonalnych, tylko poruszamy się po akapitach na różnych stronach, zależnie od naszych wyborów. W przypadku poniżej opisywanych albumów, co jakiś czas czytając kolejny kadr historyjki, mamy możliwość przeniesienia się opcjonalnie na kilka różnych. Ponieważ są to gry, w każdej z nich mamy jakiś cel do osiągnięcia.

Mystery toMystery komiks, w którym to my jesteśmy bohaterem. Ba, nawet superbohaterem. W Chicago zaczyna pojawiać się coraz więcej złoczyńców i przestępców, a nadnaturalnych obrońców zaczyna nie wystarczać na te skomasowane kłopoty. Dlatego też Legion Walecznych postanawia zająć się rekrutacją świeżej krwi. Jednym z jej przedstawicieli będzie właśnie czytelnik. Na początku wypełniamy kartę gracza (jeśli nie chcemy zniszczyć sobie egzemplarza książki, lepiej jest ową kartę wydrukować ze strony internetowej podanej w tomie), rozdzielamy początkowe punkty atrybutów i można zaczynać przygodę. Poruszamy się po kilku lokacjach mapy, starając się eskalować nasze statystyki i przechodzić kolejne etapy wtajemniczenia, poprzez zdobywanie punktów Wielkiej Klasy, dzięki którym zostaniemy członkiem supergrupy. Komiks ma bardzo przyjemne i barwne grafiki. Wydaje się być skierowanym do młodszych, ale dorośli bawią się równie dobrze.

Mystery - okładka

Technomagowie dzieją się w alternatywnym historycznie Paryżu, podczas belle epoque. W świecie magii, gdzie parowe maszyny wypierane są przez te zasilane energią many, u schyłku XIX wieku, we Francji powstaje pierwszy na naszej planecie magiochron neutralizujący wrogie czary - wieża Eiffla, zwana też Żelazną Damą. Czytelnik wciela się w rolę studenta Sorbony, który ma za zadanie zdobyć kryształy służące do naładowania ogromnego akumulatora many zasilającego wieżę. W trakcie gry/czytania przyjdzie nam zmierzyć się z wieloma przeciwnikami. Do rozstrzygnięć walk służy element, który wg instrukcji powinniśmy wyciąć ze stronicy, ale tu także proponuję nie uszkadzać sobie albumu, tylko przerysować ten detal na kartkę lub ściągnąć z sieci. Podobnie jak w poprzedniej książce, tu także wynotowujemy sobie statystyki bohatera na wydrukowanej uprzednio karcie. Tutaj ustalone są odgórnie, do wyboru jest jedynie płeć (a wraz z nią inne cyfry w podanych zdolnościach). I tak, po dokonaniu wszystkich tych czynności wyruszamy w podróż po francuskiej stolicy przesiąkniętej magią i pełnej stechnicyzowanych osobników, w poszukiwaniu 30 kryształów, ale rozwiązując także pomniejsze zagadki.

Obie gry polecam fanom komiksu i gier paragrafowych. Myślę, że stworzenie poniekąd własnej fabuły w obrazkowej historii jest bardzo ciekawe. Co prawda nie zostałem superbohaterem, tylko pracownikiem stołówki dla nich w bazie, ale przed wami wszystko.

Ocena:

Mystery 8/10

Technomagowie 7/10