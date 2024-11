Fani pokochali ją w MCU. Dostała pierwszą rolę poza Marvelem - i to w filmie fantasy!

materiały prasowe

Do obsady filmowej adaptacji Shiver dołączyli: Sofia Wylie (Akademia Dobra i Zła, High School Musical: Serial), Iman Vellani (Ms. Marvel, Marvels), Lyon Daniels (Kroniki Spiderwick), Alexander Ludwig (Earth Abides), Ross Butler (Shazam! Gniew bogów), Alicia Witt (Kod zła) i nominowany do Oscara Greg Kinnear (Lepiej być nie może). Wcześniej ogłoszono, że w produkcji zagrają również Maddie Ziegler i Levi Miller.

Wielu z was na pewno szczególnie ucieszy się na widok Iman Vellani w obsadzie. Gdy nowa fala filmów i seriali MCU była pod ostrzałem krytyki, fani jednogłośnie uznali, że obsadzenie młodej aktorki w roli Ms. Marvel było jedną z niewielu dobrych decyzji włodarzy Marvela. Dziewczyna podbiła serca widzów nie tylko swoją grą aktorską, ale również miłością do komiksów i superbohaterskiej franczyzy. A adaptacja Shiver jest jej pierwszą rolą poza MCU!

Za ekranową adaptację książki odpowiadają Claire McCarthy i Jett Tattersall. Film ma być pierwszym tytułem w nowej franczyzie świeżo otworzonego Simple House Films, które opracowało i w pełni sfinansowało projekt.

Książka Shiver autorstwa Maggie Stiefvater opowiada o Grace, która jako dziecko została zaatakowana przez stado wilków. Jeden z nich postanowił ją jednak uratować, co wytworzyło między nimi wyjątkową i niezrozumiałą więź. Lata później spotyka Sama, który ma te same żółte oczy, co stworzenie, które pomogło jej przed laty. Między nimi zaczyna kiełkować uczucie, spowite otoczką mistycznych zdarzeń i tajemniczych zniknięć. Jednak na jaw zaczyna wychodzić prawdziwa natura Sama, a wraz ze zbliżającą się zimą chłopak jest coraz bliżej utraty człowieczeństwa.