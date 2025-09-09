Nauczyciele - recenzja książki

Czwarta Strona

Freida McFadden to autorka thrillerów, które królują na szczytach rankingów, m.in. New York Timesa, Amazona, USA Today i Wall Street Journal. Pisarka jest laureatką nagrody International Thriller Writers Award oraz Goodreads Choice Award. Jej powieści zostały przetłumaczone na 30 języków. W Polsce ukazały się do tej pory: trylogia Pomoc domowa, Skazany, Nie kłam, Dobra koleżanka i Zamknięte drzwi. Teraz w ręce czytelników trafił nowy thriller spod jej pióra – Nauczyciele.

Eve wiedzie dobre życie. Każdego ranka całuje męża, Nate’a, i wychodzi uczyć matematyki w miejscowej szkole. Wszystko jest tak, jak być powinno. Z jednym wyjątkiem. Rok wcześniej w liceum w Caseham wybuchł skandal – szeptano wtedy o romansie nauczyciela z uczennicą. W centrum całej afery znalazła się nastoletnia Addie. Tylko Eve wie, że za obrzydliwymi plotkami kryje się coś o wiele mroczniejszego. Addie nie można ufać. Kłamie. Rani ludzi. Niszczy im życie.

Tak mówią wszyscy. Tyle że nikt tak naprawdę nie zna tej dziewczyny. Nikt nie odkrył sekretów, które mogłyby ją pogrążyć.

Autorka znana jest z tworzenia wciągającej fabuły, dla której niejeden czytelnik zarwie noc, aby poznać rozwiązanie. Nie inaczej jest w przypadku Nauczycieli, chociaż trzeba przyznać, że ta historia rozwija się dość mozolnie. Na początku wydaje się, że mało jest tutaj thrillera w thrillerze, co jest u McFadden rzadko spotykane. Co prawda panuje w powieści dziwna atmosfera, bohaterowie targani są obsesjami, ale wydaje się, że to bardziej powieść, którą można podciągnąć pod obyczajówkę z elementami thrillera.

Nauczyciele to na pewno historia o toksycznych relacjach i obsesjach. Każdy z bohaterów przejawia tu niezdrowe zachowania, a że brakuje postaci drugoplanowych, to całość wypada przytłaczająco. Ich poczynania często są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Eve i Nate to małżeństwo, przez które przestaje się wierzyć w zasadność tej instytucji. Autorce udało się wykreować dwie naprawdę antypatyczne postaci. Żal tylko w tym wszystkim Addie, która przez swoją naiwność i samotność zostaje wplątana w brzydki świat dorosłych. Chociaż sama ma niejedno za uszami, to nie sposób chociaż trochę współczuć tej bohaterce.

Narracja jest prowadzona początkowo z punktu widzenia dwóch bohaterek – Eve i Addie. Freida McFadden dużo przestrzeni zostawia tutaj tej drugiej. Opisuje jej życie licealne, prywatne. Niestety żadna z tych bohaterek nie jest rozwinięta na tyle, żeby czytelnik mógł z którąś sympatyzować. Eve przez większość czasu jest nijaka i bezbarwna, a jej jedyną cechą jest obsesja dotycząca markowych butów.

Jednakże zdecydowanie najgorszym bohaterem jest Nate. Od samego początku wydaje się podejrzany i niegodny zaufania. Autorka przedstawia go wręcz jako zbyt idealnego. Gdy w trakcie lektury czytelnik śledzi jego poczynania, to odczuwa coraz większy niesmak. Plus dla McFadden, udało jej się wykreować taką postać, która w tłumie destrukcyjnych bohaterów i tak wypada najgorzej.

McFadden słynie z tego, że jest mistrzynią cliffhangerów. W Nauczycielach również ich nie zabrakło. Rozdziały są krótkie, a praktycznie na końcu każdego czeka na czytelników jakieś zaskoczenie. Niestety przez to, że jest ich tak wiele, z biegiem czasu jest to męczące i zaskoczenie nie ma takiej mocy. Ponadto autorka wiele rzeczy rozwiązuje w sposób niezgodny z logiką, dużo u niej przypadków i zbiegów okoliczności – czasem i takich już na granicy absurdu. Chociaż całość ratuje zakończenie, a ostatni rozdział może zaszokować niejednego czytającego.

Nauczyciele to sprawnie napisana powieść, przy której niejeden czytelnik z pewnością się rozerwie. To pozycja dla osób, które lubią thrillery z lekkim klimatem, ale przy tym z mieszanką tajemnic i rodzinnych sekretów.