Nieznajomi - recenzja książki

Czwarta Strona

Reklama

Nieznajomi Izabeli Janiszewskiej to thriller psychologiczny. Pokazuje, że nawet osoby, które wydają się dobrze znane, mogą skrywać mroczne sekrety. Historia Grety uświadamia, jak łatwo możemy się mylić co do ludzi wokół nas.

Greta, świeżo po rozwodzie, wprowadza się do nowego domu i zaczyna obserwować swoje otoczenie. Szczególnie interesuje ją starsze małżeństwo z sąsiedztwa – na pierwszy rzut oka uprzejmi i spokojni, stopniowo okazują się bohaterami pełnymi tajemnic. Z każdym kolejnym spotkaniem i obserwacją Greta odkrywa, że pozory mogą mylić, a codzienna fasada ludzi wokół niej skrywa coś znacznie mroczniejszego.

Izabela Janiszewska prowadzi narrację w sposób precyzyjny i wciągający. Akcja nie wlecze się ani na moment, a napięcie rośnie wraz z kolejnymi odkryciami. Bohaterowie są złożeni i wielowymiarowi, ich motywacje ujawniają się stopniowo, a każda decyzja ma psychologiczne konsekwencje. Autorka bada, jak człowiek zachowuje się w spirali przemocy i manipulacji, pokazując subtelne przemiany psychiki oraz cienką granicę między ciekawością a obsesją poznania prawdy.

Źródło: Czwarta Strona

Największą siłą powieści jest psychologiczna głębia. Greta staje się obserwatorką i uczestniczką wydarzeń, które zmieniają jej postrzeganie świata i ludzi. Każdy gest, każde słowo nabiera znaczenia, a codzienna rutyna staje się areną napięcia i zagrożenia. Janiszewska umiejętnie balansuje między zwykłą codziennością a niepokojem, pokazując, że groza i tajemnica nie muszą wynikać z dramatycznych wydarzeń, lecz z tego, co kryje się w psychice ludzi i w ich pozorach.

Nieznajomi to opowieść o tym, jak trudno jest naprawdę poznać innych i jak łatwo można dać się zwieść fasadzie. To thriller psychologiczny, który wciąga od pierwszych stron, nieustannie zaskakuje i skłania do refleksji nad tym, ile naprawdę wiemy o ludziach w naszym otoczeniu.