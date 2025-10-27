Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nikt tego nie chce: sezon 2 - recenzja

Data premiery w Polsce: 26 września 2024

Pierwszy sezon serialu Nikt tego nie chce był świetny, bo pokazał, że można wziąć gatunek komedii romantycznej i stworzyć z niego coś emocjonującego, dojrzałego i zabawnego. Drugi sezon jest bez wątpienia słabszy, ale czy mimo to warto go obejrzeć?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
26 września 2024
Data premiery w Polsce: 26 września 2024
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Nikt tego nie chce - 2. sezon fot. Erin Simkin // Netflix
Reklama

Serial Nikt tego nie chce nadal oscyluje między komedią romantyczną a lekkim komediodramatem. Twórcy chcą powiedzieć o związkach coś więcej – coś, co może trochę wyrwać historię z bajkowego klimatu z wielkimi, romantycznymi gestami. Pierwszy sezon można postrzegać jako opowieść o fazie zakochiwania się – tej pełnej uniesienia, w której wszystko wydaje się intensywniejsze. To dobrze współgra z tym, jak historia była opowiadana. A nie brakowało w niej mocniejszych punktów fabuły. Drugi sezon to faza, gdy zaczyna się codzienne życie. Niestety to, co czyniło pierwszą serię tak świetną – czyli dobrze prowadzona relacja głównych bohaterów – tutaj wydaje się zgrzytać jak maszyna, która koniecznie wymaga naoliwienia. Zachowania obojga są momentami dziwne, wprawiają w konsternację i wzbudzają antypatię (raczej niezamierzoną). Trudno zrozumieć niektóre decyzje twórców. Zabrały one tym postaciom jakość, urok i wyjątkowy klimat, który napędzał pierwszą serię. 

Nie chodzi o to, że odarto tę historię z bajkowości i pokazano realne problemy, które generują konflikt. Bardziej chodzi o to, jak wiele sytuacji wydaje się sprzecznych z tym, kim ci bohaterowie byli i co sobą reprezentowali. Kwestia konwersji Joanne wydaje się na tym etapie przeciągana i wydumana – zwłaszcza w kontekście bardzo klarownego przekazu ze strony kobiety, że religia jako taka nie jest dla niej szczególnie ważna. Dziwi mnie, że zrobiono z tego problem na cały sezon. Z każdym kolejnym odcinkiem coraz bardziej czuć, że jest to wymuszone i sprzeczne z postacią. W pierwszym sezonie znakomicie działały kontrasty kulturowe i zabawy stereotypami judaizmu. Tym razem tego zabrakło, a poznawanie kolejnych tradycji i świąt przez Joanne jest pozbawione czaru, humoru i lekkości. Cały czas przytłacza nas ten przesadzony fabularnie problem.

Nikt tego nie chce - 2. sezon

arrow-left
Nikt tego nie chce - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Nie chodzi też o to, że to całkowicie psuje serial Nikt tego nie chce, a bardziej o to, że wzbudza mieszane odczucia. Pewne decyzje fabularne marnują szanse na coś ciekawego. Na szczęście poświęcono więcej czasu Sashy, Esther oraz Morgan, którzy mają problemy, konflikty i wyzwania, jeśli chodzi o związki. Ich historie wypadają lepiej, prawdziwiej i wiarygodniej pod kątem emocji, bo nie są przesadzone. Nawet jeśli coś w nich nie gra, nadal jest to "jakieś" na tle miłości Joanne i Noaha. Oczywiście zdarzają się momenty zabawne, zmuszające do refleksji, a czasem nawet poruszające, więc trudno tylko narzekać na drugi sezon. Wątki poboczne dostarczają wrażeń zgodnych z oczekiwaniami.

Adam Brody i Kristen Bell wciąż świetnie sprawdzają się w głównych rolach – nie można im odmówić chemii ani wiarygodnej relacji między Noahem a Joanne, która nadal wybrzmiewa na ekranie. Cieszy, że Justine Lupe dostaje więcej możliwości jako Morgan, a analiza wpływu problemów rodziców i traum z dzieciństwa na nasze relacje romantyczne daje do myślenia. Boli mnie jednak całkowite zmarnowanie obiecującego wątku nowej świątyni, prowadzonej przez postać Setha Rogena. Synagoga z nowoczesnym podejściem była ciekawa i miała być ważna dla bohaterów. Niestety dostajemy tylko kilka scen z brylującym Rogenem. Jakby gdzieś zabrakło pomysłu, by to rozwinąć. Podejście scenarzystów zmarnowało szansę na coś lepszego, a to tylko jeden przykład z wielu.

To solidny sezon, bo w Nikt tego nie chce dostajemy naprawdę dobre momenty. W tych dziesięciu odcinkach nie brakuje lekkiego i niewymuszonego humoru, ale zbyt wiele tu złych decyzji dramaturgicznych i fabularnych. To sprawia, że serial traci swój urok. Niesmak pozostawia też zakończenie, które udowadnia, że scenarzyści nie mieli interesującego pomysłu. Przeciągnęli coś, co się nie sprawdziło na ekranie, a w finale powtórzono motyw z pierwszej serii. Mamy wrażenie urwanej historii – i to w momencie, który powinien mieć miejsce w połowie sezonu. Pozostaje niedosyt, bo solidna rozrywka to za mało po tak dobrym pierwszym sezonie.

Nikt tego nie chce
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,8

2024
Nikt tego nie chce
Oglądaj TERAZ Nikt tego nie chce Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 7. Marvel Zombies - 65%
-
Plotka

Plotka zdradza przyszłość Marvel Zombi. Co dalej z serialem animowanym tylko dla dorosłych?

2 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
-

Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

3 Thunderbolts* - Yelena
-

Florence Pugh o nowym wyglądzie Yeleny w Thunderbolts*. Miała jedną prośbę

4 Battlestar Galactica
-

Katee Sackhoff wybuczana przez fanów. Jak wspomina początki Battlestar Galactica?

5 3. Sydney Sweeney
-

Czy jest szansa na 4. sezon Euforii? Sydney Sweeney odpowiada

6 Ben Solo - Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (2017)
-

Star Wars - fani kupują billboard na Times Square. "Ben żyje!"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV