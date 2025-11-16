Edgar Wright mógł zrobić film Marvela. Producent ujawnia kulisy propozycji
Edgar Wright obecnie promuje swój najnowszy film Uciekinier. Podczas uroczystej premiery tego widowiska producent Simon Kinberg zdradził, że wcześniej mogło dojść do współpracy z reżyserem przy filmie Marvela z uniwersum X-Men.
Simon Kinberg w rozmowie na czerwonym dywanie ujawnił, że starał się zrobić z Edgarem Wrightem film od ponad 25 lat, bo poznali się w Hollywood jako młodzi, początkujący artyści. Razem zaczynali i zawsze był fanem reżysera.
Edgar Wright z X-Menami
Okazuje się, że Simon Kinberg, który był producentem wszystkich filmów z uniwersum X-Menów od 2006 roku aż do zakończenia tej serii wraz z wyreżyserowanym przez niego filmem Mroczna Phoenix, składał propozycje reżyserowi. Finisz był klapą artystyczną i komercyjną - a widzowie zgadzali się w 100% z negatywnymi opiniami.
Nie wiemy dokładnie, które ze zrealizowanych produkcji były proponowane reżyserowi. Być może ktoś o to zapyta samego zainteresowanego.
Przypomnijmy, że Wright był związany z Ant-Manem, do którego napisał scenariusz i miał wyreżyserować, ale z powodu różnic kreatywnych z Marvelem rozstali się i film zrealizował ktoś inny, korzystając z niektórych jego pomysłów. Ze słów Wrighta wynikało, że nie jest zainteresowany powrotem do kina superbohaterskiego.
Uciekinier - film jest wyświetlany na ekranach kin.
Źródło: comicbookmovie.com
