Edgar Wright mógł zrobić film Marvela. Producent ujawnia kulisy propozycji

Simon Kinberg w rozmowie na czerwonym dywanie ujawnił, że starał się zrobić z Edgarem Wrightem film od ponad 25 lat, bo poznali się w Hollywood jako młodzi, początkujący artyści. Razem zaczynali i zawsze był fanem reżysera.

Edgar Wright z X-Menami

Okazuje się, że Simon Kinberg, który był producentem wszystkich filmów z uniwersum X-Menów od 2006 roku aż do zakończenia tej serii wraz z wyreżyserowanym przez niego filmem Mroczna Phoenix, składał propozycje reżyserowi. Finisz był klapą artystyczną i komercyjną - a widzowie zgadzali się w 100% z negatywnymi opiniami.

- Przez lata składałem mu wiele propozycji w związku z filmami o X-Menach. Bardzo różne i zawsze odmawiał.

Nie wiemy dokładnie, które ze zrealizowanych produkcji były proponowane reżyserowi. Być może ktoś o to zapyta samego zainteresowanego.

Przypomnijmy, że Wright był związany z Ant-Manem, do którego napisał scenariusz i miał wyreżyserować, ale z powodu różnic kreatywnych z Marvelem rozstali się i film zrealizował ktoś inny, korzystając z niektórych jego pomysłów. Ze słów Wrighta wynikało, że nie jest zainteresowany powrotem do kina superbohaterskiego.

