Czarna Pantera 3 - reżyser potwierdza: to jego następny film. Jaki może być tytuł?

Czarna Pantera 3 coraz bliżej. Wiemy od roku, że projekt oficjalnie jest w fazie rozwoju, ale dzięki nowemu komentarzowi reżysera i scenarzysty Ryana Cooglera okazuje się, że jest bliżej, niż sądziliśmy.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney czarna pantera 3 MCU
Czarna Pantera fot. Marvel Studios
Podczas rozmowy z Deadline zorganizowanej w ramach cyklu przedoscarowego w związku z filmem Grzesznicy, reżyser i scenarzysta Ryan Coogler potwierdził, że Czarna Pantera 3 jest jego kolejnym reżyserskim projektem. Trwają prace przygotowawcze, ale na ten moment filmowiec nie zdradził żadnych szczegółów ani informacji o fabule. W związku z tym, że 2026 rok to Avengers: Doomsday, a Avengers: Secret Wars to 2027 rok, można oczekiwać, że zbyt szybko go nie zobaczymy. Chyba że Marvel będzie chciał osadzić go blisko wydarzeń z Avengers.

Przyszłość złoczyńców Spider-Mana

Czarna Pantera 3 - potencjalny tytuł

Plotka z mniej wiarygodnego źródła zaczęła krążyć po sieci i ponoć zdradza tytuł filmu. Miałby brzmieć Black Panther: Shadow of Wakanda. Na razie traktujcie to z dystansem, bo inne źródła nie odniosły się do tego przecieku. Podobno nadal w centrum ma być Shuri jako Czarna Pantera.

Krążyły plotki o nowym aktorze w roli Czarnej Pantery, ale nigdy konkretnie nie mówiły o tym, że chodzi o Czarną Panterę 3. Równie dobrze możemy zobaczyć syna T’Challi jako Czarną Panterę w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars. Przypomnijmy, że Coogler napisał w filmie rolę specjalnie dla Denzela Washingtona. Podobno to czarny charakter.

Potencjalna data premiery Czarnej Pantery 3 nie jest znana.

Źródło: deadline.com

Co o tym sądzisz?
