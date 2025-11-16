Wonder Man - w serialu Marvela pojawi się znany aktor. Zagra samego siebie
Nowy przeciek na temat serialu Wonder Man, który będzie czymś nietypowym w uniwersum MCU. Marvel przygotował satyrę na Hollywood w świecie superbohaterów. Według przecieku, w związku z fabułą pojawią się aktorzy grający samych siebie.
Superbohaterski serial Wonder Man to satyra na kino superbohaterskie w Hollywood. Coś w stylu Studia Setha Rogena, ale w świecie Marvela. Według nowego przecieku zobaczymy prawdziwych aktorów grających fikcyjne wersje samych siebie w MCU. Jednym z nich będzie Josh Gad, który znany jest choćby z Pięknej i Bestii czy jako głos Olafa w Krainie lodu. Nie ma szczegółów fabuły na temat jego występu. Co ciekawe, plotka na początku 2023 roku mówiła o udziale Gada, ale wówczas kompletnie nie było wiadomo, jaka była koncepcja na fabułę serialu.
Wonder Man - o czym jest serial?
W świecie Avengers kino istnieje i tworzone są filmy o superbohaterach. Słynny reżyser szykuje reboot Wonder Mana z dawnych lat, a aktor Simon Williams obsesyjnie chce dostać tę rolę.
Na ekranie pojawia się Ben Kingsley, który powraca do roli znanej z filmów Iron Man 3 oraz Shang-Chi. Grał tam aktora o imieniu Trevor. Główną rolę gra Yahya Abdul-Mateen II.
Wonder Man – premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia 2026 roku. Od razu pojawi się cały sezon.
Źródło: comicbookmovie.com
