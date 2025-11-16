Przeczytaj w weekend
Wonder Man - w serialu Marvela pojawi się znany aktor. Zagra samego siebie

Nowy przeciek na temat serialu Wonder Man, który będzie czymś nietypowym w uniwersum MCU. Marvel przygotował satyrę na Hollywood w świecie superbohaterów. Według przecieku, w związku z fabułą pojawią się aktorzy grający samych siebie.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Wonder Man fot. materiały prasowe
Superbohaterski serial Wonder Man to satyra na kino superbohaterskie w Hollywood. Coś w stylu Studia Setha Rogena, ale w świecie Marvela. Według nowego przecieku zobaczymy prawdziwych aktorów grających fikcyjne wersje samych siebie w MCU. Jednym z nich będzie Josh Gad, który znany jest choćby z Pięknej i Bestii czy jako głos Olafa w Krainie lodu. Nie ma szczegółów fabuły na temat jego występu. Co ciekawe, plotka na początku 2023 roku mówiła o udziale Gada, ale wówczas kompletnie nie było wiadomo, jaka była koncepcja na fabułę serialu.

Wonder Man - o czym jest serial?

W świecie Avengers kino istnieje i tworzone są filmy o superbohaterach. Słynny reżyser szykuje reboot Wonder Mana z dawnych lat, a aktor Simon Williams obsesyjnie chce dostać tę rolę.

Disney

Na ekranie pojawia się Ben Kingsley, który powraca do roli znanej z filmów Iron Man 3 oraz Shang-Chi. Grał tam aktora o imieniu Trevor. Główną rolę gra Yahya Abdul-Mateen II.

Wonder Man – premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia 2026 roku. Od razu pojawi się cały sezon.

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
