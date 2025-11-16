Marvel wprowadzi nowego superbohatera do MCU. Czy ma supermoce?
Twórcy serialu Wonder Man, czyli nowej produkcji Marvel Studios tworzonej w ramach filmowego uniwersum, mówią otwarcie: bohater ma supermoce, ale czy będzie ich używać na ekranie? Nie jest to jednak takie pewne.
Wonder Man, jak wiele produkcji Marvela, jest owiany tajemnicą. Dopiero pierwszy zwiastun zdradził, że serial jest satyrą na Hollywood i kino superbohaterskie, więc jest czymś, czego w MCU jeszcze nie było. W najnowszym numerze czasopisma D23 główny scenarzysta serialu Andrew Guest objaśnił, że główny bohater ma supermoce i omówił ich działanie. Czy jednak postać będzie z nich korzystać?
Wonder Man z supermocami
Zapowiedź jedynie mgliście sugerowała, że bohater może mieć supermoce, więc Marvel nieoczekiwanie promuje swój projekt inaczej niż inne superbohaterskie historie. Guest potwierdza, że Simon ma następujące moce:
- superszybkość
- supersiłę
- zdolność tworzenia ogromnych wybuchów
Guest jednak przestrzega, że bohater nie jest w pełni świadomy swoich mocy i nie obchodzą go one.
Natomiast szef produkcji i developmentu w Marvel Studios, Brian Gay, tak to zapowiada:
Spekuluje się, że coś się wydarzy, by tytułowy Wonder Man zaczął działać, ale na razie nie ma przecieków na ten temat, do czego ta historia ma prowadzić poza byciem satyrą na kino superbohaterskie w Hollywood.
Wonder Man - premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia 2026 roku. Od razu pojawi się cały sezon.
Źródło: thedirect.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1958, kończy 67 lat