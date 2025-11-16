Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Marvel wprowadzi nowego superbohatera do MCU. Czy ma supermoce?

Twórcy serialu Wonder Man, czyli nowej produkcji Marvel Studios tworzonej w ramach filmowego uniwersum, mówią otwarcie: bohater ma supermoce, ale czy będzie ich używać na ekranie? Nie jest to jednak takie pewne.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Wonder Man Disney MCU
Wonder Man fot. materiały prasowe
Reklama

Wonder Man, jak wiele produkcji Marvela, jest owiany tajemnicą. Dopiero pierwszy zwiastun zdradził, że serial jest satyrą na Hollywood i kino superbohaterskie, więc jest czymś, czego w MCU jeszcze nie było. W najnowszym numerze czasopisma D23 główny scenarzysta serialu Andrew Guest objaśnił, że główny bohater ma supermoce i omówił ich działanie. Czy jednak postać będzie z nich korzystać?

Wonder Man z supermocami

Zapowiedź jedynie mgliście sugerowała, że bohater może mieć supermoce, więc Marvel nieoczekiwanie promuje swój projekt inaczej niż inne superbohaterskie historie. Guest potwierdza, że Simon ma następujące moce:

  • superszybkość
  • supersiłę
  • zdolność tworzenia ogromnych wybuchów

Guest jednak przestrzega, że bohater nie jest w pełni świadomy swoich mocy i nie obchodzą go one.

- Jest niezwykle potężny w sposób, w którym sam do końca nie jest świadomy, ale nie dba o to. Simon chce być jak Daniel Day-Lewis.

Natomiast szef produkcji i developmentu w Marvel Studios, Brian Gay, tak to zapowiada:

- Nie jest świadomy, jak wielkie ma moce. Simon ma je i czuje odpowiedzialność, by pomagać ludziom, ale jego głównym celem jest bycie aktorem. To jest skomplikowane, bo żyje w świecie, w którym istnieją superbohaterowie, a inwazja kosmitów może nastąpić w każdej chwili.

Spekuluje się, że coś się wydarzy, by tytułowy Wonder Man zaczął działać, ale na razie nie ma przecieków na ten temat, do czego ta historia ma prowadzić poza byciem satyrą na kino superbohaterskie w Hollywood.

Wonder Man - premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia 2026 roku. Od razu pojawi się cały sezon.

Źródło: thedirect.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Wonder Man Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Wonder Man Przygodowy

Najnowsze

1 Zendaya – poprawnie wymawia się: „Zen-deja”
-

Euforia - 3 sezon już nakręcony. Jednak się udało

2 X-men
-

Edgar Wright mógł zrobić film Marvela. Producent ujawnia kulisy propozycji

3 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Rycerz siedmiu królestw - nowe zdjęcie z serialu. Oto Dunk i Jajo ze świata Gry o tron

4 Czarna Pantera
-

Czarna Pantera 3 - reżyser potwierdza: to jego następny film. Jaki może być tytuł?

5 Wonder Man
-
Plotka

Wonder Man - w serialu Marvela pojawi się znany aktor. Zagra samego siebie

6 10. Spider-Man: Homecoming (2017)
-
Plotka

Spider-Man - kultowi złoczyńcy w nowej wersji? Przeciek ujawnia plany na przyszłość MCU

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e06

One-Punch Man

s51e06

Saturday Night Live

s2025e28

One Piece

s38e07

48 Hours Mystery

s2025e28

Miejsce zbrodni

s09e12

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Harry Lennix
Harry Lennix

ur. 1964, kończy 61 lat

Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal

ur. 1977, kończy 48 lat

Lisa Bonet
Lisa Bonet

ur. 1967, kończy 58 lat

Noah Gray-Cabey
Noah Gray-Cabey

ur. 1995, kończy 30 lat

Marg Helgenberger
Marg Helgenberger

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV