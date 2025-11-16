Marvel wprowadzi nowego superbohatera do MCU. Czy ma supermoce?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wonder Man, jak wiele produkcji Marvela, jest owiany tajemnicą. Dopiero pierwszy zwiastun zdradził, że serial jest satyrą na Hollywood i kino superbohaterskie, więc jest czymś, czego w MCU jeszcze nie było. W najnowszym numerze czasopisma D23 główny scenarzysta serialu Andrew Guest objaśnił, że główny bohater ma supermoce i omówił ich działanie. Czy jednak postać będzie z nich korzystać?

Wonder Man z supermocami

Zapowiedź jedynie mgliście sugerowała, że bohater może mieć supermoce, więc Marvel nieoczekiwanie promuje swój projekt inaczej niż inne superbohaterskie historie. Guest potwierdza, że Simon ma następujące moce:

superszybkość

supersiłę

zdolność tworzenia ogromnych wybuchów

Guest jednak przestrzega, że bohater nie jest w pełni świadomy swoich mocy i nie obchodzą go one.

- Jest niezwykle potężny w sposób, w którym sam do końca nie jest świadomy, ale nie dba o to. Simon chce być jak Daniel Day-Lewis.

Natomiast szef produkcji i developmentu w Marvel Studios, Brian Gay, tak to zapowiada:

- Nie jest świadomy, jak wielkie ma moce. Simon ma je i czuje odpowiedzialność, by pomagać ludziom, ale jego głównym celem jest bycie aktorem. To jest skomplikowane, bo żyje w świecie, w którym istnieją superbohaterowie, a inwazja kosmitów może nastąpić w każdej chwili.

Spekuluje się, że coś się wydarzy, by tytułowy Wonder Man zaczął działać, ale na razie nie ma przecieków na ten temat, do czego ta historia ma prowadzić poza byciem satyrą na kino superbohaterskie w Hollywood.

Wonder Man - premiera w Disney+ odbędzie się 27 stycznia 2026 roku. Od razu pojawi się cały sezon.