Euforia - 3 sezon już nakręcony. Jednak się udało
Oficjalnie ogłoszono zakończenie zdjęć do 3. sezonu serialu Euforia. Mało kto wierzył, czekając ponad trzy lata, że w ogóle te odcinki powstaną, a teraz mamy je nakręcone. Kiedy może odbyć się premiera na platformie HBO Max?
Trzeci sezon serialu Euforia został nakręcony. Ogłoszenie zakończenia prac na planie nastąpiło aż dziewięć miesięcy po ogłoszeniu ich rozpoczęcia. Informację potwierdziła Sydney Sweeney w rozmowie z portalem Deadline.
Euforia - 3. sezon gotowy
Premiera odbędzie się w 2026 roku, ale dokładnej daty nie ustalono. Nastąpi to tak czy inaczej ponad cztery lata po debiucie drugiej serii, która wystartowała w lutym 2022 roku. Nowa seria ma liczyć osiem odcinków.
Główne gwiazdy serialu powracają w obsadzie. Zobaczymy więc takich aktorów jak Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney i Hunter Schafer. W obsadzie są także Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Dominic Fike, Melvin Bonez Estes, Nika King, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson oraz Zak Steine.
Do obsady nowego sezonu dołączyli między innymi Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje oraz Toby Wallace.
Mamy zobaczyć bohaterów po latach, bo nastąpi przeskok czasowy. Będą więc dorosłymi ludźmi zmagającymi się z rzeczywistością.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1995, kończy 30 lat
ur. 1958, kończy 67 lat