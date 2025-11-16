Przeczytaj w weekend
Euforia - 3 sezon już nakręcony. Jednak się udało

Oficjalnie ogłoszono zakończenie zdjęć do 3. sezonu serialu Euforia. Mało kto wierzył, czekając ponad trzy lata, że w ogóle te odcinki powstaną, a teraz mamy je nakręcone. Kiedy może odbyć się premiera na platformie HBO Max?
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
euforia
Zendaya – poprawnie wymawia się: „Zen-deja” fot. HBO (Euforia)
Trzeci sezon serialu Euforia został nakręcony. Ogłoszenie zakończenia prac na planie nastąpiło aż dziewięć miesięcy po ogłoszeniu ich rozpoczęcia. Informację potwierdziła Sydney Sweeney w rozmowie z portalem Deadline.

Euforia - 3. sezon gotowy

- Nie mogę nic zdradzić na temat serialu. Zakończyliśmy pracę w ubiegłym tygodniu. To bardzo ekscytujące. Kręciliśmy od lutego.

Premiera odbędzie się w 2026 roku, ale dokładnej daty nie ustalono. Nastąpi to tak czy inaczej ponad cztery lata po debiucie drugiej serii, która wystartowała w lutym 2022 roku. Nowa seria ma liczyć osiem odcinków.

Główne gwiazdy serialu powracają w obsadzie. Zobaczymy więc takich aktorów jak Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney i Hunter Schafer. W obsadzie są także Eric Dane, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Dominic Fike, Melvin Bonez Estes, Nika King, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson oraz Zak Steine.

Do obsady nowego sezonu dołączyli między innymi Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje oraz Toby Wallace.

Mamy zobaczyć bohaterów po latach, bo nastąpi przeskok czasowy. Będą więc dorosłymi ludźmi zmagającymi się z rzeczywistością.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Powiązane seriale

8,2

2019
Euforia
Oglądaj TERAZ Euforia Dramat

